5 coincidencias del mundo actual y la serie Black Mirror

La serie que hizo estremecer la piel de millones de cinéfilos podría tener más realidad que ficción.

El lado oscuro de la tecnología y de las redes sociales es llevado en un escenario extremo y ficticio en la serie Black Mirror. A través de capítulos breves y autoconclusivos se busca en cada historia mostrar un futuro desesperanzador frente a las posibles consecuencias que podría sufrir la sociedad con un mal uso de la tecnología y políticas de control.

Cómo comentó en numerosos diálogos y entrevistas periodísticas, Charlie Brooker decidió nombrar esta serie Black Mirror ya que la pantalla del celular, la tablet o computadora es un espejo negro en donde el ser humano se mira a sí mismo casi todos los días. En este sentido y ya desde su título busca que las personas tomen conciencia respecto a la importancia de administrar la tecnología sabiamente y cómo ésta no puede definir a las personas en la realidad. Un perfil en una red social, debe ser solamente eso, algo recreativo y no un espacio de búsqueda de aprobación o autoestima social

Si bien la serie parece plantear un escenario irreal y lejano a la cotidianidad actual, Charlie comentó que cuando algo malo sucede en el mundo es uno de los primeros en enterarse y tomar estas historias como inspiración para sus capítulos. Es así, cómo se descubrieron seis coincidencias del mundo actual con la serie.

Cinco coincidencias de la realidad y Black Mirror

1- El tercer capítulo de la primer temporada llamado The Entire History of You tiene como temática imaginar qué sucedería si cada recuerdo vivido fuera almacenado para siempre. Se pensó que este tipo de tecnología complicaría seguir adelante con la vida cotidiana de una persona ya que dificulta superar ciertos sucesos traumáticos. Por el contrario, la memoria en nuestra mente, suele “endulzar” ciertos momentos para seguir adelante sin tanto sufrimiento.

Si bien, este tipo de tecnología parece algo lejano a la realidad ya existe en el mercado una empresa llamada Narrative Clip que fabrica mini cámaras para llevar siempre encima y grabar todo lo que ocurre en el día a día. El lema es “Recuerda cada momento” y, según información de la compañía, el sistema permite acceder a fotos y videos en cualquier momento.

2- En episodios tales como San Junípero o Be Richter Black, Charlie Brooker busca plantear la idea de que la mente y el cerebro pueden sobrevivir lejos del cuerpo. En este sentido, la muerte no es el final.

Si bien la muerte es el gran enigma de los seres humanos al igual de qué sucede después ello, pensar en la vida después de la muerte no es una idea tan intangible como parece. Una empresa llamada Lifenaut en Estados Unidos cuenta que “Lo que pretendemos es que cada persona pueda su vida crear su vida en forma digital, es decir un archivo de memoria. Nuestra misión es concientizar y explorar la cuestión de que sea posible prolongar la vida humana empleando nanotecnologías y tecnologías cibernéticas”. Esto comentó Bruce Duncan, investigador y jefe del proyecto.

En este sentido, la inmortalidad de una persona está enfocada a la perpetuidad de la conciencia, instalada en prototipos robóticos.

3- Nosedive, el primer episodio de la tercera temporada, muestra cómo una persona en sociedad puede lograr sus objetivos personales en base a la valoración que recibe a través de sus redes sociales y la percepción externa de su vestimenta y modales.

En la realidad, este capítulo funciona como una metáfora de cómo la opinión de un desconocido puede influir ampliamente. En la actualidad existe un concepto de que “la verdad” se encuentra en Internet. Un ejemplo claro es la valoración que recibe un hotel en una plataforma y, en base a la cantidad de estrellas, se decide si un lugar es bueno o malo. Además, si un restaurante no aparece en Google o alguna red social pareciera no inspirar confianza. En este sentido, muchas personas famosas e inclusive empresas tienen como objetivo lograr más me gusta o posicionarse en Internet para que lograr más consumo y más aprobación social.

4- La segunda temporada a través del capítulo White Bear plantea un escenario en donde la sociedad vive con el teléfono en mano grabando la realidad antes de procesarla racionalmente. En este sentido pareciera ser un reflejo de cómo las personas se abstraen de la realidad, viviendo a través de las pantallas.

En la realidad, existen numerosos e infinitos ejemplos en donde las personas filman accidentes en la vía pública o peleas callejeras y, en vez de ayudar, simplemente se quedan observando y publicando lo ocurrido en sus redes sociales. Inclusive existen ejemplos de cómo las personas no dimensionan el peligro y los riesgos por ejemplo en un tiroteo o una persecución y se quedan en el lugar para obtener “mejores imágenes”. Este capítulo invita a los espectadores a una seria reflexión sobre la responsabilidad de cada individuo en la sociedad y que es de vital importancia estar conectados con el verdadero entorno.

5- Uno de los más emblemáticos episodios fue el llamado 15 Millions Merits el cual pone en tela de juicio a los reality shows. Este concepto de especular en la vida de las personas y que los logros individuales no se materialicen en nada tangible parece algo descabellado aunque no incierto.

En la vida real existen numerosos realities en donde las personas compiten por formar parte de este tipo de programaciones exponiéndose con un fin en particular: adquirir fama. Un ejemplo de esta temática es Gran Hermano en donde encierran en una casa a un grupo de personas bajo cierta cantidad de reglas para “ver qué pasa”. El ganador no solo adquiere fama televisiva sino también suele llevarse una suma de dinero. Pero, ¿qué es lo que las personas están dispuestas a hacer por la fama? Y ¿por qué este tipo de contenidos captura tanta audiencia? Estas simples preguntas sirven para repensar cuáles son los objetivos de las personas y qué morbosidad existe detrás de ello.