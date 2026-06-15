Terror en Gran Hermano: un participante advirtió sobre un posible ataque con un cuchillo y teme por su vida

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Cómo fue la pelea entre Yanina Zilli y Tamara Paganini en Gran Hermano

Previo a quebrarse en llanto, Yanina Zilli protagonizó una tensa discusión con Tamara Paganini que expuso el creciente desgaste emocional dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

La discusión comenzó por una cuestión aparentemente menor vinculada a la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones, pero rápidamente fue escalando hasta convertirse en un fuerte cruce entre ambas. Molesta por los comentarios de su compañera, Yanina le reprochó: "¿Querés seguir teniendo contenido conmigo?".

"Tenés dos acolchados en tu cama, tenés otra temperatura corporal", le respondió Tamara, defendiendo su portura al remarcar que se trataba de una situación que afectaba a toda la convivencia. " Estoy opinando de algo que sucede en mi casa", sostuvo.

Sin embargo, Zilli redobló la apuesta y le contestó con firmeza: "No es tu casa, estás opinando de una habitación donde no dormís. Tenés ganas de hablar de mis dos acolchados".

La tensión siguió creciendo y el intercambio se volvió cada vez más picante. En medio de la discusión, Paganini lanzó una frase filosa que terminó de encender la polémica y finalizar el conflicto tajantemente: "Si vos pusiste el aire en el baño en 27, ¿por qué también tenemos que estar todos a 27? Aprendiste a callarte, por fin".