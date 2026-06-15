Terror en Gran Hermano: un participante advirtió sobre un posible ataque con un cuchillo y teme por su vida

Se trata de Yanina Zilli, que luego del cruce que tuvo con Tamara Paganini rompió en llanto y manifestó su temor de que algo le pasara en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
Ver las ultimas noticias en a24.com
Un participante se mostró completamente desestabilizado y expresó su preocupación por su seguridad dentro de la casa luego de una fuerte discusión que mantuvo con otro concursante.
Se trata de Yanina Zilli, que luego del cruce que tuvo con Tamara Paganini rompió en llanto y manifestó su temor de que algo le pasara en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
El aislamiento y la convivencia permanente comenzaron a pasar factura entre los participantes. Con el correr de los días, la tensión acumulada, la falta de contacto con el exterior y la presión propia del juego generan un desgaste emocional cada vez más evidente, que suele potenciar conflictos, inseguridades y reacciones inesperadas.
Este 15 de junio, la exvedette protagonizó un fuerte cruce con la India por la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones. Lo que comenzó como un desacuerdo menor, propio de la convivencia diaria, fue escalando de manera inesperada hasta transformarse en una situación límite para Zilli, quien terminó completamente quebrada en el stream y presa del miedo tras el tenso episodio.
Visiblemente afectada y sin poder contener las lágrimas, Yanina expresó el profundo temor que le generó la situación ante Emanuel, Zunino y Nenu, quienes intentaban tranquilizarla y contenerla en medio de su angustia: "Mirá si me pasa algo acá por estar jugando, mirá si me agarra sola en algún lugar con un cuchillo o algo...".
Previo a quebrarse en llanto, Yanina Zilli protagonizó una tensa discusión con Tamara Paganini que expuso el creciente desgaste emocional dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
La discusión comenzó por una cuestión aparentemente menor vinculada a la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones, pero rápidamente fue escalando hasta convertirse en un fuerte cruce entre ambas. Molesta por los comentarios de su compañera, Yanina le reprochó: "¿Querés seguir teniendo contenido conmigo?".
"Tenés dos acolchados en tu cama, tenés otra temperatura corporal", le respondió Tamara, defendiendo su portura al remarcar que se trataba de una situación que afectaba a toda la convivencia. " Estoy opinando de algo que sucede en mi casa", sostuvo.
Sin embargo, Zilli redobló la apuesta y le contestó con firmeza: "No es tu casa, estás opinando de una habitación donde no dormís. Tenés ganas de hablar de mis dos acolchados".
La tensión siguió creciendo y el intercambio se volvió cada vez más picante. En medio de la discusión, Paganini lanzó una frase filosa que terminó de encender la polémica y finalizar el conflicto tajantemente: "Si vos pusiste el aire en el baño en 27, ¿por qué también tenemos que estar todos a 27? Aprendiste a callarte, por fin".