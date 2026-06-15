Scaloni habló en conferencia antes del debut: la situación de Dibu Martínez y el misterio del once titular ante Argelia

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La antesala del debut se encuentra marcada por incógnitas vinculadas a la táctica y a ausencias de peso como la de Nicolás Tagliafico, lo que podría llevar al cuerpo técnico a evaluar una línea de tres defensores en el fondo. Ante esto, el técnico fue cauto y explicó: “Siempre probamos variantes. No va por el lado de si nos faltan jugadores, sino por las situaciones de partido. La esencia del equipo será la misma”. Sin embargo, prefirió resguardar los nombres propios del once inicial: “Todavía no le dije el equipo a los jugadores. Se los voy a decir esta tarde”, sentenció, aclarando que todo se terminará de definir en el último entrenamiento vespertino del plantel.