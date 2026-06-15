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Scaloni habló en conferencia antes del debut: la situación de Dibu Martínez y el misterio del once titular ante Argelia

El entrenador de la Albiceleste habló ante los medios a horas del estreno en el Grupo J. Aseguró que Emiliano Martínez se encuentra recuperado, aunque evitó confirmar la alineación definitiva que utilizará frente al conjunto africano.

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Scaloni habló en conferencia antes del debut: la situación de Dibu Martínez y el misterio del once titular ante Argelia

A pocas horas del ansiado estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa junto a Nicolás Otamendi y despejó las principales dudas de la formación titular para enfrentar a Argelia este martes. El estratega remarcó el buen estado anímico del grupo de cara a la defensa del título: “Ya tenemos la experiencia del último Mundial y tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido. Estamos muy bien y estamos confiados. Llegamos en un buen momento”, afirmó el DT, quien además agregó que mantienen el equilibrio sabiendo que no son "más que nadie ni menos que nadie".

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La antesala del debut se encuentra marcada por incógnitas vinculadas a la táctica y a ausencias de peso como la de Nicolás Tagliafico, lo que podría llevar al cuerpo técnico a evaluar una línea de tres defensores en el fondo. Ante esto, el técnico fue cauto y explicó: “Siempre probamos variantes. No va por el lado de si nos faltan jugadores, sino por las situaciones de partido. La esencia del equipo será la misma”. Sin embargo, prefirió resguardar los nombres propios del once inicial: “Todavía no le dije el equipo a los jugadores. Se los voy a decir esta tarde”, sentenció, aclarando que todo se terminará de definir en el último entrenamiento vespertino del plantel.

¿Va a jugar Emiliano "Dibu" Martínez contra Argelia?

Sí, el arco de la Albiceleste no sufrirá modificaciones de emergencia. Lionel Scaloni confirmó públicamente que Emiliano "Dibu" Martínez estará disponible y aseguró: “Emiliano está bien y creo que va a jugar”. De esta manera, el futbolista dejó atrás las molestias físicas que arrastraba en una de sus manos y se encuentra completamente recuperado para estar desde el arranque en el partido inaugural del Grupo J.

Qué dijeron Nicolás Otamendi y Lionel Scaloni sobre el debut en el Mundial

El defensor central de la Selección Argentina fue el encargado de abrir la rueda de prensa y dejó en claro el foco mental del equipo. “Nos preparamos para competir y tenemos que tener la humildad para este tipo de competición. Tenemos como ejemplo el debut en Qatar y tenemos que tener un buen funcionamiento defensivo”, analizó el referente del plantel, quien además llenó de elogios al capitán argentino al definir que “Messi es un animal competitivo y es muy lindo haberlo tenido de compañero”.

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Por último, Otamendi se mostró conmovido al hablar sobre su continuidad con la camiseta albiceleste: “No pienso que este sea mi último Mundial con la Selección. Me gusta pensar en el día a día y quiero disfrutar de estos momentos. Sé que esto se termina y me pongo sensible, por eso prefiero ir partido a partido”, concluyó.

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