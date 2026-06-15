Scaloni habló en conferencia antes del debut: la situación de Dibu Martínez y el misterio del once titular ante Argelia

A pocas horas del ansiado estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa junto a Nicolás Otamendi y despejó las principales dudas de la formación titular para enfrentar a Argelia este martes. El estratega remarcó el buen estado anímico del grupo de cara a la defensa del título: “Ya tenemos la experiencia del último Mundial y tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido. Estamos muy bien y estamos confiados. Llegamos en un buen momento”, afirmó el DT, quien además agregó que mantienen el equilibrio sabiendo que no son "más que nadie ni menos que nadie".