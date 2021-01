A los 66 años Ana Rosenfeld se mostró en bikini al natural y sin retoques de Photoshop

Ana Rosenfeld

Ana Rosenfeld se tuvo que tomar una vacaciones obligadass, pues tiene la matrícula suspendida para ejercer como abogada hasta noviembre, la Justicia entendió que sus declaraciones sobre el actor Juan Darthés, tras dejar de defenderlo en una causa por acoso sexual, lo perjudicaron.

La rubia está en Miami desde donde disfruta de los días de playa junto a su marido y de comer en elegantes restaurantes por la noche, aunque mostró que es con todo los protocolos para evitar el contagio de coronavirus, para lo que ella y su pareja ya se vacunaron.

La abogada de los famosos, como Wanda Nara, quiere prefiere al natural a sus 66 años y no con retoques como muchas mujeres.

"Me enseñaron trucos que marcan la diferencia. Nunca me hubiera imaginado que la realidad se puede modificar!!! No esperen eso de mi!!! Voy siempre con la verdad!!!", escribió la letrada junto a las dos imágenes, una retocada y otra natural.