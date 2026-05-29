Otro acto de racismo sacude a Gran Hermano y piden la expulsión urgente

Entre los mensajes más compartidos aparecieron fuertes cuestionamientos apuntando directamente contra Gran Hermano y Telefe. "Si expulsaron a Carmiña, expulsen a este también. ¿O el racismo es selectivo en GH?", escribió un usuario indignado en X.

"Hagamos tendencia: expulsión para Hansen por racista. Que se los mida con la misma vara. Claro, como es argentino no le van a decir nada", expresó otra cuenta, sumándose al pedido colectivo que rápidamente se volvió viral.

Otro posteo fue: "Además de ser racistas, él es consciente al punto de taparse el micrófono... Y lo peor es que ella avala sus dichos".