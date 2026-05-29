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Otro acto de racismo sacude a Gran Hermano y piden la expulsión urgente

Un nuevo escándalo volvió a sacudir a Gran Hermano Generación Dorada luego de que un participante realizara comentarios que fueron considerados despectivos sobre otra integrante de la casa.

29 may 2026, 19:54
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Otro acto de racismo sacude a Gran Hermano y piden la expulsión urgente

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se convirtió en una de las ediciones más polémicas del reality en los últimos años, marcada desde el comienzo por situaciones que generaron un fuerte rechazo en redes sociales y episodios que incluso rozaron la cancelación pública.

A diferencia de otras temporadas, esta entrega quedó envuelta en constantes controversias vinculadas a actitudes de algunos participantes y comentarios que fueron duramente cuestionados por el público, especialmente por su contenido racista y homofóbico en ciertos casos. Desde afuera, los familiares jugaron un papel muy importante en el mecanismo de denuncia.

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En este caso, todo se originó a partir de un comentario que Hanssen le hizo en voz baja a Tatiluna sobre Gladys La Bomba Tucumana. "Decí que estamos entre lo blanco porque sino La Bomba...". La situación se dio mientras los participantes compartían un momento junto a la artista, quien había expresado sus ganas de meterse a la pileta con ellos.

Desde las redes sociales, miles de usuarios manifestaron su repudio por lo ocurrido y rápidamente comenzaron a exigir que la producción tome medidas ejemplares, tal como sucedió anteriormente con otros participantes que quedaron envueltos en polémicas similares, entre ellos Carmiña.

Entre los mensajes más compartidos aparecieron fuertes cuestionamientos apuntando directamente contra Gran Hermano y Telefe. "Si expulsaron a Carmiña, expulsen a este también. ¿O el racismo es selectivo en GH?", escribió un usuario indignado en X.

"Hagamos tendencia: expulsión para Hansen por racista. Que se los mida con la misma vara. Claro, como es argentino no le van a decir nada", expresó otra cuenta, sumándose al pedido colectivo que rápidamente se volvió viral.

Otro posteo fue: "Además de ser racistas, él es consciente al punto de taparse el micrófono... Y lo peor es que ella avala sus dichos".

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