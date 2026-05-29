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Conmoción en el fútbol francés: quién es el ex jugador de la selección que murió

Bryan Bergougnoux, de 43 años, se descompensó y fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció horas después. Los mensajes de despedida.

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Bryan Bergougnoux murió a los 43 años. (Foto: Instagram / @bryan_bergougnoux).

Bryan Bergougnoux murió a los 43 años. (Foto: Instagram / @bryan_bergougnoux).

El fútbol francés está de luto tras la inesperada muerte de Bryan Bergougnoux, exdelantero del Olympique de Lyon y tricampeón de la Ligue 1, quien falleció este viernes a los 43 años mientras se dirigía a participar de un partido de leyendas organizado por Toulouse.

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La noticia generó una profunda conmoción en Francia, donde el exfutbolista era muy querido tanto por su carrera profesional como por su posterior trabajo como entrenador. Según trascendió, sufrió una descompensación cuando iba rumbo al estadio y, pese a ser trasladado de urgencia a un hospital, no logró sobrevivir.

Bergougnoux surgió de las divisiones inferiores del Olympique de Lyon, uno de los equipos más exitosos de Francia durante la década de 2000. Allí compartió vestuario con figuras de renombre internacional como Karim Benzema, Juninho Pernambucano y Éric Abidal.

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Bergougnoux fue compañero de Benzema en el Lyon. (Foto: Instagram / @bryan_bergougnoux).

Bergougnoux fue compañero de Benzema en el Lyon. (Foto: Instagram / @bryan_bergougnoux).

Durante su etapa en el club conquistó tres títulos de la liga francesa y se consolidó como una de las promesas del fútbol galo.

Posteriormente desarrolló una extensa carrera profesional que incluyó pasos por Toulouse, Châteauroux, Tours, el Lecce de Italia y el Omonia Nicosia de Chipre. Además, defendió los colores de la selección francesa Sub-21.

El exdelantero había sido invitado a participar de un encuentro especial de exjugadores del Toulouse, uno de los clubes donde dejó una huella importante.

Sin embargo, según informaron medios franceses, perdió el conocimiento cuando se trasladaba hacia el estadio. Tras la emergencia fue derivado a un centro médico, donde sufrió una nueva descompensación que resultó fatal.

La noticia impactó rápidamente en el ambiente deportivo y generó numerosas muestras de dolor entre excompañeros, entrenadores e hinchas.

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La enfermedad que había enfrentado

De acuerdo con información publicada por medios británicos y franceses, Bergougnoux había sido diagnosticado en 2023 con cáncer de parótida, un tipo poco frecuente de tumor que afecta las glándulas salivales y forma parte de los cánceres de cabeza y cuello.

Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre la relación entre esa enfermedad y su fallecimiento, el antecedente volvió a tomar relevancia tras conocerse la noticia. Tras colgar los botines en 2019, Bergougnoux continuó vinculado al fútbol desde los bancos de suplentes.

Inició su camino como entrenador y desde 2025 se desempeñaba como asistente técnico en Le Havre, club que recientemente consiguió mantener la categoría en la primera división francesa. Fuera de las canchas, estaba casado y era padre de cuatro hijos.

El emotivo homenaje de Lyon y del fútbol francés

La Federación Francesa de Fútbol expresó públicamente sus condolencias a familiares y amigos del exjugador.

Por su parte, el Olympique de Lyon realizó un sentido homenaje a una de las figuras surgidas de su cantera. El club modificó el escudo de sus redes sociales, que pasó a lucir completamente negro en señal de duelo.

Además, compartió un video con algunos de los goles más recordados de Bergougnoux y distintas imágenes de los reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera.

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