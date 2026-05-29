Conmoción en el fútbol francés: quién es el ex jugador de la selección que murió

Posteriormente desarrolló una extensa carrera profesional que incluyó pasos por Toulouse, Châteauroux, Tours, el Lecce de Italia y el Omonia Nicosia de Chipre. Además, defendió los colores de la selección francesa Sub-21.

El exdelantero había sido invitado a participar de un encuentro especial de exjugadores del Toulouse, uno de los clubes donde dejó una huella importante.

Sin embargo, según informaron medios franceses, perdió el conocimiento cuando se trasladaba hacia el estadio. Tras la emergencia fue derivado a un centro médico, donde sufrió una nueva descompensación que resultó fatal.

La noticia impactó rápidamente en el ambiente deportivo y generó numerosas muestras de dolor entre excompañeros, entrenadores e hinchas.

Embed Gone de Lyon, enfant du club, inconditionnel de l'OL. Joueur trois fois champion de France, resté supporter tout au long de ta vie, qui t'a parfois malmené, avec beaucoup d'écueils sans jamais te faire perdre ton sourire ni ton moral.



Ton rêve absolu était d'entraîner… pic.twitter.com/epWvyeH4nl — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2026

La enfermedad que había enfrentado

De acuerdo con información publicada por medios británicos y franceses, Bergougnoux había sido diagnosticado en 2023 con cáncer de parótida, un tipo poco frecuente de tumor que afecta las glándulas salivales y forma parte de los cánceres de cabeza y cuello.

Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre la relación entre esa enfermedad y su fallecimiento, el antecedente volvió a tomar relevancia tras conocerse la noticia. Tras colgar los botines en 2019, Bergougnoux continuó vinculado al fútbol desde los bancos de suplentes.

Inició su camino como entrenador y desde 2025 se desempeñaba como asistente técnico en Le Havre, club que recientemente consiguió mantener la categoría en la primera división francesa. Fuera de las canchas, estaba casado y era padre de cuatro hijos.

El emotivo homenaje de Lyon y del fútbol francés

La Federación Francesa de Fútbol expresó públicamente sus condolencias a familiares y amigos del exjugador.

Por su parte, el Olympique de Lyon realizó un sentido homenaje a una de las figuras surgidas de su cantera. El club modificó el escudo de sus redes sociales, que pasó a lucir completamente negro en señal de duelo.

Además, compartió un video con algunos de los goles más recordados de Bergougnoux y distintas imágenes de los reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera.