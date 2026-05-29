El Banco Central compró en mayo US$ 2600 millones mientras el dólar subió $15

Las reservas brutas del BCRA aumentaron US$ 3675 millones en el quinto mes del año y cerraron en US$ 48.191 millones. La mejora no solamente tuvo que ver con las compras que realizó el organismo en el mercado, sino también con el ingreso de US$1000 millones del desembolso del FMI, que llevó a las arcas de la entidad a máximos que no se registraban desde 2019.

A lo largo de 2026, la entidad ya adquirió US$ 9756 millones. Así, la entidad cubrió el 97,5% de la meta mínima de compras que se había propuesto para todo el año, de US$ 10.000 millones.

De todos modos, el Gobierno consideró que puede llegar a comprar hasta US$ 17.000 millones hasta diciembre. Más allá de eso, se comprometió con el FMI a acumular al menos US$ 8000 millones antes de que termine el año.

Cómo está el dólar

En mayo, el dólar mayorista acumuló una suba de 1,2%. Pese a ese avance, en lo que va de 2026 todavía muestra una caída cercana al 3,2%, una dinámica que mantiene abierto el debate sobre la apreciación real del peso.

En el mercado minorista, el dólar cerró en el Banco Nación en $1.430 para la venta, mientras que el dólar tarjeta finalizó en $1.859.

En tanto, el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central se ubicó en $1.431,57, con un incremento diario de 0,08%.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó 0,1% y terminó en $1.434,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1,6% hasta los $1.508,80. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.430 para la venta en el mercado informal.

city porteña - dolar - fuente notimix.jpg En el mercado minorista, el dólar cerró en el Banco Nación en $1.430 para la venta, mientras que el dólar tarjeta finalizó en $1.859. (Foto: archivo)

En el segmento de futuros, los contratos registraron una variación promedio positiva de 0,05%. Las posiciones más cercanas mostraron leves subas, mientras que algunos vencimientos de 2027 cerraron con bajas. El mercado proyecta un dólar mayorista de $1.410 para fines de mayo y de $1.615 para diciembre.