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El Banco Central compró en mayo US$ 2600 millones mientras el dólar subió $15

La fuerte demanda oficial de divisas durante el quinto mes del año no presionó sobre la cotización del tipo de cambio, que continúa por debajo de los niveles de cierre de 2025.

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Las reservas brutas del BCRA aumentaron US$ 3675 millones en el quinto mes del año y cerraron en US$ 48.191 millones. (Foto: archivo)

Las reservas brutas del BCRA aumentaron US$ 3675 millones en el quinto mes del año y cerraron en US$ 48.191 millones. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) cerró mayo con compras de dólares por US$ 2601 millones, el segundo mayor registro mensual desde que empezó el año. Los fondos adquiridos por la autoridad monetaria provinieron tanto de las más aceleradas liquidaciones del agro como de los ingresos por colocaciones de deuda corporativa en el exterior.

Leé también Tras el desembolso del FMI, las reservas del Banco Central tocaron su nivel más alto desde 2019
El Banco Central superó los USD 47.900 millones de reservas brutas y alcanzó su mayor nivel en casi siete años. (Foto: archivo).

En la media diaria, el organismo que conduce Santiago Bausili mantuvo el nivel de abril, con US$ 137 millones. “Más marcada todavía fue la aceleración en la liquidación del agro, que pasó de promediar US$ 125 millones diarios en abril a US$ 148 millones en mayo”, señaló un informe de PPI.

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La compra de dólares en mayo cerró con el segundo mayor registro mensual desde que empezó el año. (Foto: archivo)

La compra de dólares en mayo cerró con el segundo mayor registro mensual desde que empezó el año. (Foto: archivo)

Las compras el BCRA desde enero

Hasta ahora, el ritmo de compras mensuales del BCRA en enero de US$ 1158 millones, mientras que se US$ 1157 millones en febrero. En marzo captó US$ 1671 millones. Por su parte, el saldo positivo de abril fue de US$ 2770 millones y en mayo compró US$ 2601 millones.

Las reservas brutas del BCRA aumentaron US$ 3675 millones en el quinto mes del año y cerraron en US$ 48.191 millones. La mejora no solamente tuvo que ver con las compras que realizó el organismo en el mercado, sino también con el ingreso de US$1000 millones del desembolso del FMI, que llevó a las arcas de la entidad a máximos que no se registraban desde 2019.

A lo largo de 2026, la entidad ya adquirió US$ 9756 millones. Así, la entidad cubrió el 97,5% de la meta mínima de compras que se había propuesto para todo el año, de US$ 10.000 millones.

De todos modos, el Gobierno consideró que puede llegar a comprar hasta US$ 17.000 millones hasta diciembre. Más allá de eso, se comprometió con el FMI a acumular al menos US$ 8000 millones antes de que termine el año.

Cómo está el dólar

En mayo, el dólar mayorista acumuló una suba de 1,2%. Pese a ese avance, en lo que va de 2026 todavía muestra una caída cercana al 3,2%, una dinámica que mantiene abierto el debate sobre la apreciación real del peso.

En el mercado minorista, el dólar cerró en el Banco Nación en $1.430 para la venta, mientras que el dólar tarjeta finalizó en $1.859.

En tanto, el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central se ubicó en $1.431,57, con un incremento diario de 0,08%.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó 0,1% y terminó en $1.434,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1,6% hasta los $1.508,80. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.430 para la venta en el mercado informal.

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En el mercado minorista, el dólar cerró en el Banco Nación en $1.430 para la venta, mientras que el dólar tarjeta finalizó en $1.859. (Foto: archivo)

En el mercado minorista, el dólar cerró en el Banco Nación en $1.430 para la venta, mientras que el dólar tarjeta finalizó en $1.859. (Foto: archivo)

En el segmento de futuros, los contratos registraron una variación promedio positiva de 0,05%. Las posiciones más cercanas mostraron leves subas, mientras que algunos vencimientos de 2027 cerraron con bajas. El mercado proyecta un dólar mayorista de $1.410 para fines de mayo y de $1.615 para diciembre.

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