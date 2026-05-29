River oficializó la llegada de Nicolás Otamendi antes del Mundial: hasta cuándo firmará

La firma del vínculo se realizó en las oficinas del primer piso del Más Monumental y contó con la presencia del presidente Stefano Di Carlo y de los principales dirigentes de la institución.

Una vez rubricados los documentos, River anunció la llegada del campeón del mundo a través de sus canales oficiales y presentó las primeras imágenes del futbolista con la camiseta de la banda roja.

El refuerzo que pidió Eduardo Coudet

La llegada de Otamendi responde a una necesidad planteada por el cuerpo técnico para reforzar la última línea de cara a la etapa decisiva de la Copa Sudamericana.

El defensor se sumará a una estructura que ya cuenta con nombres de experiencia internacional como Germán Pezzella y Marcos Acuña, consolidando una defensa con fuerte presencia de futbolistas campeones del mundo con la Selección Argentina.

En Núñez consideran que su liderazgo, personalidad y trayectoria serán fundamentales para afrontar los desafíos deportivos que se vienen en el segundo semestre del año.

Otamendi Otaamendi fue campeón del Mundo en Qatar. (Foto: archivo)

Cómo se cerró una negociación que se manejó en secreto

Según trascendió, las conversaciones avanzaron con absoluta discreción durante las últimas semanas para evitar interferencias de otros mercados y acelerar los tiempos de la operación.

La dirigencia logró cerrar el acuerdo luego de intensas gestiones y con el aval del cuerpo técnico, que consideraba prioritaria la incorporación de un defensor de experiencia internacional.

Otamendi llega procedente de Benfica y desembarca en River después de una extensa carrera en la élite del fútbol europeo, donde pasó por clubes como Porto, Valencia y Manchester City.

Cuándo será presentado como jugador de River

El club analiza realizar una conferencia de prensa y una sesión fotográfica en el estadio Monumental para mostrar por primera vez al defensor con la camiseta millonaria.

Además, se espera que se integre rápidamente a los trabajos del plantel para llegar en óptimas condiciones al inicio de la pretemporada, programada para junio.

El perfil de Nicolás Otamendi