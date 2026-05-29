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River oficializó la llegada de Nicolás Otamendi antes del Mundial: hasta cuándo firmará

La firma del vínculo se realizó en las oficinas del primer piso del Monumental y contó con la presencia del presidente Stefano Di Carlo y de los principales dirigentes de la institución.

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Otamendi llegó a River. (Foto: @RiverPlate)

Otamendi llegó a River. (Foto: @RiverPlate)

River concretó uno de los fichajes más impactantes de los últimos años. Tras varios días de negociaciones reservadas, Nicolás Otamendi llegó al estadio Monumental para firmar su contrato y transformarse oficialmente en nuevo jugador del equipo dirigido por Eduardo Coudet. El club oficializó su llegada en las redes sociales.

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La operación, que lo vinculará con el club de Núñez por un año y medios, generó una enorme expectativa entre los hinchas millonarios y representa un salto de jerarquía para un plantel que viene de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana y que apunta a pelear todos los frentes durante la temporada 2026.

El experimentado defensor central se presentó este viernes en las instalaciones del club para completar los últimos trámites administrativos antes de la oficialización de su incorporación.

La firma del vínculo se realizó en las oficinas del primer piso del Más Monumental y contó con la presencia del presidente Stefano Di Carlo y de los principales dirigentes de la institución.

Una vez rubricados los documentos, River anunció la llegada del campeón del mundo a través de sus canales oficiales y presentó las primeras imágenes del futbolista con la camiseta de la banda roja.

El refuerzo que pidió Eduardo Coudet

La llegada de Otamendi responde a una necesidad planteada por el cuerpo técnico para reforzar la última línea de cara a la etapa decisiva de la Copa Sudamericana.

El defensor se sumará a una estructura que ya cuenta con nombres de experiencia internacional como Germán Pezzella y Marcos Acuña, consolidando una defensa con fuerte presencia de futbolistas campeones del mundo con la Selección Argentina.

En Núñez consideran que su liderazgo, personalidad y trayectoria serán fundamentales para afrontar los desafíos deportivos que se vienen en el segundo semestre del año.

Otamendi
Otaamendi fue campeón del Mundo en Qatar. (Foto: archivo)

Otaamendi fue campeón del Mundo en Qatar. (Foto: archivo)

Cómo se cerró una negociación que se manejó en secreto

Según trascendió, las conversaciones avanzaron con absoluta discreción durante las últimas semanas para evitar interferencias de otros mercados y acelerar los tiempos de la operación.

La dirigencia logró cerrar el acuerdo luego de intensas gestiones y con el aval del cuerpo técnico, que consideraba prioritaria la incorporación de un defensor de experiencia internacional.

Otamendi llega procedente de Benfica y desembarca en River después de una extensa carrera en la élite del fútbol europeo, donde pasó por clubes como Porto, Valencia y Manchester City.

Cuándo será presentado como jugador de River

El club analiza realizar una conferencia de prensa y una sesión fotográfica en el estadio Monumental para mostrar por primera vez al defensor con la camiseta millonaria.

Además, se espera que se integre rápidamente a los trabajos del plantel para llegar en óptimas condiciones al inicio de la pretemporada, programada para junio.

El perfil de Nicolás Otamendi

  • Nombre completo: Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi.
  • Edad: 38 años.
  • Posición: Defensor central.
  • Procedencia: Benfica.
  • Selección: Campeón del mundo con la Selección Argentina.
  • Valor de mercado estimado: 1 millón de euros.

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