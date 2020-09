Adrián Suar y la crisis de Pol-ka: "Voy a tratar de salvarla encontrando lo más cercano a la realidad, si no lo logro será..."

Adrián Suar

Adrián Suar nuevamente se refirió este domingo a la situación que atraviesa Pol-ka, la productora que fundó hace 25 años y que este año se quedó sin ficciones en el aire a mediados de marzo, cuando se suspendieron las grabaciones de "Separadas", como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El pasado 1° de julio, el actor y actual gerente de programación de El Trece había emitido un comunicado asegurando que la situación era “insostenible”.

Ahora, en una nota con Marcela Coronel para su ciclo radial "Mientras tanto" por Mucha Radio (98.5), Suar volvió a referirse a la complicada situación de Pol-ka: “Tengo sentimientos bastante encontrados, por momentos de mucha angustia por la situación, con la incertidumbre que tiene la gente y yo, son incertidumbres distintas. La incertidumbre del que espera o ver qué va a pasar con Pol-ka, sobretodo los técnicos de las distintas áreas y después la incertidumbre mía de qué voy a hacer con la productora. Si voy a poder afrontar los compromisos que tengo de seguir manteniendo a la gente como venimos haciendo hace 25 años, son dos tipos de dolor de cabeza”

Luego destacó: “Voy a tratar de salvarla encontrando lo más cercano a la realidad para poder afrontar lo que puedo, si no lo logro será cuestión de tiempo. Tiene que ver con una reestructuración, tiene que ver con tratar de estar un poco más liviano, no porque tenga ganas, sino porque la realidad me lo impuso así, al no tener la cantidad de horas de ficción para poder pagar a la gente".

"Uno puede hacer un esfuerzo de un año pagando que es la responsabilidad mía como productor y empresario pero a largo plazo si no lo hago Pol-ka va a estar en una situación muy difícil porque cambió la tele, las horas de televisión que tenía en el canal, la cantidad de horas de tira de año a año (de enero a diciembre). Yo quiero seguir para poder estar feliz produciendo si no es imposible", indicó Suar.

Por último, Adrián Suar dijo: “La única industria fuerte por una cuestión de estar asociado a Canal 13 y tener un contrato a largo plazo, me permitió a mí ser industria poder seguir haciendo. Hice 77 programas en 25 años, en los últimos 5 años se cortó mucho y se fue apagando porque vinieron las ATP y todo lo que viene, hay que producir de otra manera. No hay un solo problema, es la mezcla de políticas de estado para dar la posibilidad a los que vienen a invertir darle cierta previsibilidad; no tener previsibilidad, tipo de dólar, todo lo que tenga que ver en lo fiscal, hay 3 puntos de cada cosa, lo agarras ahí, si te ayudan te subís al tren. En cuanto te fue mal un poco, da mucho trabajo, podés vivir bien o mal, ahora cuando perdés o empatas no te dan mas ganas de jugar, por eso no hay tantos productores de ficción porque cuando les mostrás los números y no tenes acuerdo, te la tenes que jugar solo y todos salen corriendo... Estamos tratando de encontrar la solución entre todos".