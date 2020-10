La angustia de Nati Jota por que su hermana no aparecía: "Pensé lo peor, el corazón se me salía del cuerpo"

Nati Jota

Nati Jota vivió un jueves con mucha tensión y lo hizo público desde las redes sociales.

La influencer relató el momento de angustia que le tocó vivir al no poder ubicar durante cinco horas a su hermana Luci, la más chica.

LEÉ TAMBIÉN: Nati Jota contestó fuerte al comentario de una seguidora que la criticó luego de verla en un bar

La joven no respondía a su teléfono celular y esto causó la preocupación de Nati, quien compartió lo que sintió con sus seguidores.

"Vos podes creer que yo me tenga que poner así porque mi hermana hace cinco horas no responde el celular, se había ido a hacer las manos a un lugar. Le miré la ubicación del Iphone, no respondía y me fui. Y pensé lo peor", comenzó en una serie de stories en Instagram.

"El corazón se me salía del cuerpo, me respondió y no sé que carajo había pasado. Que mundo del ort# que hay que vivir así, que me tengo que sentirme así. Una desesperación, vivimos escuchando que nos hacen mierd# a las minas. Mi hermana no responde el celular y yo me tenga que poner así", confesó angustiada.

Y luego se quebró en su relato: "Salí como una loca buscando una ubicación dudosa, sin saber que hacía, si había que llamar a la policía. Pendeja del ort#, pero más allá de Luci, es increíble que un par de horas no te responde una mujer y vos ya...", se quebró.

LEÉ TAMBIÉN: Nati Jota irónica contra su ex Bruno Siri por repetir las mismas actitudes con Ivana Nadal que cuando salía con ella

Y cerró: "Seguro mi hermana me va a cagar a puteadas por las historias que subí, me parece importante cuando uno toca esas situaciones y caes en la cuenta que podés ser vos, o tu hermana.. pasa, enserio".

Además subió una foto junto a sus hermanas con un fuerte mensaje: "Mis hermanas, mi vida entera".