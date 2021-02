Antonella Menem pudo despedir a su abuelo en el Congreso: Lo vio por última vez con vida hace 11 años en La Rioja

Antonella Menem

La historia de Antonella Menem, hija de Carlitos Menem Junior, es muy triste. Su último contacto con su abuelo fue hace 11 años en un golf de La Riojas.

Desde entonces, la familia hizo lo imposible para que tome contacto con su abuelo. Ella ya es mamá y su mayor deseo era que el ex Presidente conozca a sus bisnietos. No pudo ser.

En diciembre pasado, Antonella se apersonó en la clínica donde estaba internado Menem y no la dejaron pasar.

"Recién vengo del sanatorio de Los Arcos y como ya se suponía que iba a pasar, no iba a poder ingresar a ver a mí abuelo, tengo prohibida la entrada. Según dicen, sólo entran familiares directos. ¿Y yo que soy?", contaba.

Y agregaba: "Me tendré que quedar con el último recuerdo que tengo de mí abuelo, hace 11 años, en el golf en La Rioja. Ojalá él se entere de que yo fui a verlo. Yo cumplí mí rol de nieta, más no puedo hacer. Toda la vida me hicieron lo mismo y ahora, estando internado, tampoco puedo verlo".

Ayer se mostró muy triste en redes sociales por el fallecimiento de su abuelo. Pero, por suerte, por la noche pudo ingresar el Congreso al velatorio.

“Abuelo estoy destrozada en el alma. Me duele mucho no haber podido despedirme de vos. Vos sabés todo lo que luché por estar al lado tuyo y compartir momentos de mi vida y la de mis hijos con vos pero no se pudo. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Que me quedo con los buenos momentos que tuvimos, las charlas y abrazos y besos que te daba cuando te veía. Me duele saber que no conociste a tus bisnietos y lo más doloroso es que te fuiste hoy 14 de febrero en el cumple de tu primer bisnieto”, comenzaba su comunicado la conductora.

Y agregó: “Quiero que sepas que cada uno de ellos te amaron aunque no te conocieron y que saben que ahora estás junto a su abuelo Carlitos. Se ve que ahora estás con el dándole un fuerte abrazo. Tengo un ángel más en el cielo que nos va a cuidar. Te amo con todo mi corazón. Que en paz descanses. Te amamos mucho”.