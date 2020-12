Los audios de Luisa Albinoni furiosa contra su coach y compañero del "Cantando 2020"

Luisa Albinoni

Se conocieron audios de Luisa Albinoni furiosa contra su coach del "Cantando 2020", El Trece, Augusto Álvarez, y su compañero, Lautaro Rodríguez.

La pelea interna salió a la luz con unos audios del equipo que se escucharon este viernes en "Los Ángeles de la mañana".

“Estos audios los mandó enojada por las críticas del jurado por la gala en la que hicieron el tema ‘Aprender a volar’, de Patricia Sosa”, explicó Ángel De Brito sobre el contexto de los mismos.

“Saquemos ‘Popotitos’ porque el nivel de los temas que se están cantando yo siento que es bastante pedorro, con todo respeto”, empezó sin filtro Luisa.

Luisa Albinoni

Y agregaba: “Nosotros hoy hicimos un papel muy triste. Ustedes están contentos, yo no, yo estoy muy decepcionada. Sobre todo, porque soy una primera figura y si me voy, me quiero ir como lo que soy, una estrella”.

“Pongamos temas fuertes. Al lado de los demás, lo nuestro fue de jardín de infantes. Han visto mi actitud de amargura y de bajón y de caída. Cuando a mí se me hinchan los huevos… Y ya no quiero más chicos, si les digo la verdad. Estoy hablando con Maxi y no creo que siga", siguió muy enojada.

“Ay chicos... Menos mal que había salido bien. Salió horrible. ¿Te dijeron que cantabas bien, Lautaro? Es el día que escuché cantarte como el ort* peor de tu vida. Y los dos horribles. Y quisiera saber quién carajo autorizó esa puesta, que empiezo cantando yo y está en primer plano Lautaro Rodríguez. ¿Qué es eso? ¿Quién autorizó esa puesta? Porque yo me muevo y me coloco. Y escuché que el director preguntó quién empieza cantando. Una incoherencia”, protestaba la actriz.