Benjamín Vicuña: "Tengo a mis padres de 60 que están vacunados; en Chile se están haciendo las cosas bien"

Benjamín Vicuña en "Vivo el domingo"

En diálogo con Cecilio Flematti en el programa Vivo el domingo por A24, el actor chileno, Benjamín Vicuña, se explayó sobre el escándalo que terminó con la renuncia del Ministro de Salud, Ginés González García.

“Es triste. Creo que esta pandemia nos dejó expuestos a todos, nuestra condición humana, nuestras miserias, nuestro egoísmo. Veo que por ahí estamos más individualistas, cada uno se quiere salvar. Me parece que se cometió un grave error, pero también creo que hay que seguir para adelante; se tomaron decisiones concretas como sacar a un Ministro de Salud. La Argentina tiene que seguir poniéndose de pie”, expresó. Y contó que haría si le hubiesen ofrecido la vacuna: “Uno queda como en un jaque moral, pero hay que ponerse una mano en el corazón y pensar en la gente que realmente lo necesita. Y lo correcto es esperar tu turno y hacer las cosas bien, aunque a veces cueste”, dijo.

Al ser consultado sobre la situación en Chile, en relación al manejo de la vacunación, fue contundente: “No me gustan las comparaciones, pero tenemos un tecnócrata, un presidente que en este tipo de operaciones puede ejecutar bien. Y sí, aparentemente se hicieron los contratos correspondientes y fue más sólido. Aunque parezca una estupidez, yo tengo a mis padres vacunados, mayores de 60 años, y eso habla de que las cosas están funcionando. Igual creo que en Chile deben haber existido las mismas irregularidades que acá, aunque no se diga, pero tiene que ver con el ejercicio del poder, como funciona. Quizás no estalló”.

En esa línea, también se refirió a sus dichos respecto al Presidente, cuando señaló que era el candidato ideal para la transición. “Aunque viva hace quince años acá y tenga seis hijos argentinos, no te dejan opinar de lo que sucede aquí en Argentina. Lo que dije sobre Alberto Fernández en un programa de radio, que me arrepiento, es que su personalidad era moderada en determinadas situaciones, en una etapa de transición. Quizás me equivoque y me pegaron de todos lados”.