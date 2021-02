Camila Salazar se va del país y puso a la venta muchas de sus pertenencias

La hermana menor de Luciana Salazar, Camilia, se va del país y comenzó a vender

Desde un panel acústico para grabar podcast a $10.00 pesos hasta un rizador de pelo "ideal para hacer ondas naturales" a $1.000, o un deshumificador de ambientes y secador de ropa por $29.000.

"Para los que me preguntan...", aclaró la actriz sobre una placa que decía: "Vendo todo. Me voy a la mierda".

"A medida que voy subiendo, cuando alguien compra, yo subo la foto de que está comprado para que no me pregunten ni piensen que no les estoy dando bola porque bueno, catarata de mensajes y tengo que estar respondiéndole a cada uno", explicó la actriz.

Y siguió contando: "Muchos me preguntaron por la tele. Ya la vendí. Gracias a todos y ojo con el mercadito de Cami".

"Voy por orden de llegada. Al primero que me escribe le respondo y si esa persona tarda voy por el segundo y así sucesivamente pero yo respeto el orden de quien me escribió primero", le advirtió a sus posibles clientes.

Camilia y su esposo, Juan Ignacio “Mela” Meliton, se van a vivir a España.