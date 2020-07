Catherine Fulop habló de los problemas de alimentación de Oriana: "No nos dimos cuenta, ella lo ocultaba"

Catherine Fulop

Oriana Sabatini publicó un video en ropa interior mostrando su cuerpo sin filtros ni trucos. Viviendo en Italia y con un gran presente en el amor con Paulo Dybala la joven ahora se acepta tal cual es, pero su pasado no fue tan así y padeció muchos trastornos de alimentación e imagen.

“(Este video es) lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente, y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”, indicó la morocha de 24 años que reveló que durante 10 años tuvo problemas alimenticios, “pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón”.

Catherine Fulop se refirió al respecto. La venezolana que siempre cuidó y protegió a sus hijas se sorprendió con el video de Oriana. “Ese día hablamos tres veces, quise que sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión”, explicó en una nota a “Los ángeles de la mañana”, El Trece.

“Ver el posteo, a nosotros nos movilizó muchísimo. Para mí es algo muy de ella y por eso la quise respetar y no sabía qué decir entre tanto llamado (que recibí). La que está autorizada a hablar de lo que le pasa es ella”, sostuvo.

"Las madres somos el gran trauma de nuestros hijos", dijo y agregó que junto a su marido, Ova Sabatini “lo hemos sufrido junto con ella”.

Cathy reveló que cuando su hija era adolescente le pidió que le comprara el libro Abzurdah, de Cielo Latini que cuenta su parecer e introducción en una anorexia que casi la mata. “Cuando me lo pidió, se lo compré, pero no sabía de qué era. Me enteré después... A veces los padres tenemos que tener cuidado. Ella lo tomó como un referente”, dijo.

“Por suerte está rodeada de mucho amor. Ella tiene un grupo muy hermoso de amigas. Nosotros como papás tratábamos de ayudar desde el ejemplo, pero uno no terminaba de darse cuenta porque ella no estaba flaquita anoréxica”, reveló.

“(Oriana) estaba bien: nunca fue ni gorda ni flaca. Entonces, no puedes darte cuenta que realmente hay un problema”, lamentó la madre.

“Era muy difícil, porque uno no terminaba de darse cuenta si realmente era así, porque ella lo ocultaba. Yo le preguntaba si había comido y me decía que sí. Siempre la vi comiendo y la vi bien”, recordó.