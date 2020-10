La China Suárez se mostró al natural a tres meses del parto de Amancio: "Acá estoy"

China Suárez

Eugenia "La China" Suárez dio a luz a Amancio, su tercer hijo, a fines de julio. Lo cierto es que este jueves la actriz compartió una foto sin filtros ni retoques a tres meses del parto.

La actriz le pidió al fotógrafo que no haya ningún tipo de modificaciones en las imágenes y hasta se animó a mostrar su nuevo piercing en el ombligo.

China Suárez

"Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo. Gracias @edu_weis siempre!", indicó en su posteo de Instagram.

Hace unos días, su pareja Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia, le dedicó emotivas palabras por el día de la madre.

"Por instinto, por amor, por vocación, por ternura, por paciencia, por todas las anteriores tus hijas e hijos te adoran. Entendiste de muy chica que lo más importante es la salud y el resto es música. Una mujer que ama ser madre, una madre que ama ser mujer. Un hombre que te mira enamorado desde el asombro de la vida. Feliz día de la madre", expresó el chileno.