Danna Paola confesó si sale o no con Sebastián Yatra: "Soy súper reservada"

-Sebastián Yatra-

Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron vía redes sociales su separación a mediados de mayo de este año. Lo cierto es que tras el anuncio ambos siguieron adelante con sus proyectos musicales por separado.

En medio de su aislamiento en Colombia por la pandemia, Yatra habló de cómo se encuentra tras finalizar la relación con su colega.

Sebastián Yatra

“Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño”, expresó en una charla con la conductora de Univisión Chiquinquirá Delgado a través del segmento en línea El Break de las 7.

"Tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo, en este momento ella está allá en Argentina, yo estoy en Colombia y aunque tengamos carreras muy similares, también nuestras metas de vida o a largo plazo también a veces van por distintos caminos", indicó sobre su separación.

Y aclaró además los rumores que lo vincularon a otra cantante, Danna Paola: "Con Danna somos colegas, amigos, nos la llevamos súper bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar, no puedo decir cuándo sale, y la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia".

No obstante, hace unos días, Sebastián compartió en Instagram una imagen grupal donde se encontraba Danna, con quien estrenó la canción "No bailes sola".

Sebastián Yatra

Danna ahora habló con Grupo Fórmula y dejó en claro cuál es su estado sentimental y su relación con Yatra.

"Eso (los rumores) ha surgido del ocio. Normalmente, siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y yo creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás. Puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal", indicó la cantante.

Y dejó en claro que no está de novia con Yatra: "Soy súper reservada con mis relaciones personales. Es algo súper privado, es algo que me queda para mí y es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas, en este caso yo no soy así. Yo estoy saliendo con una persona y, a ver, no es Sebastián. Hay una relación de trabajo, de respeto, y no está padre (bueno) que estén estos chismes por fuera, pero por ahí siguen".