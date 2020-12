Darío Barassi y las consecuencias físicas de la cuarentena: "Engordé 30 kilos y eso me angustia"

Darío Barassi

Darío Barassi contó un aspecto que su vida íntima lo está angustiando más allá de su buen presente laboral al frente de "100 argentinos dicen", El Trece.

En charla con revista Gente, el conductor y actor contó que sufre por haber subido de peso durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, tema que lo tiene preocupado.

"Engordé 30 kilos y eso me angustia", sentenció Darío, quien remarcó la problemática de conseguir talles más grandes en la Argentina.

"Tengo el beneficio y la suerte de ser un tipo público; entonces, las marcas me acompañan y me ayudan mucho. Acomodan sus talles y me hacen muchas cosas a medida", señaló el animador.

Pero aclaró sobre esto: "Pero pre-Barassi, cuando era Darío Pacheco, era muy difícil vestirme. Es muy difícil vestirse en este país. Siempre que puedo saco este tema a la luz, porque creo que está buenísimo plantearse la Ley de Talles y demás".