A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUERTE

Gran Hermano: Yipio, Titi y Daniela se enteraron de los apodos secretos que les pusieron y estallaron

En la casa de Gran Hermano salieron a la luz los duros apodos que circulan a sus espaldas y Yipio, Titi y Daniela dejaron en claro que el conflicto está más vivo que nunca.

24 mar 2026, 18:10
Gran Hermano: Yipio, Titi y Daniela se enteraron de los apodos secretos que les pusieron y estallaron
Gran Hermano: Yipio, Titi y Daniela se enteraron de los apodos secretos que les pusieron y estallaron

Gran Hermano: Yipio, Titi y Daniela se enteraron de los apodos secretos que les pusieron y estallaron

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue sumando capítulos de conflicto, aunque esta vez el foco estuvo puesto en la reacción de tres jugadoras frente a lo que se dice de ellas a sus espaldas. Lejos de engancharse en una pelea directa, Yisela "Yipio" Pintos, Catalina "Titi" Tcherkaski y Daniela de Lucía eligieron la ironía como respuesta.

En medio de una charla relajada, las participantes comenzaron a repasar los apodos que, según trascendió, les pusieron otros compañeros. Todo arrancó cuando Yipio quiso saber cómo la catalogaban “del otro lado”, lo que dio pie a una catarata de comentarios cargados de humor.

Leé también

Kennys Palacios habló del nulo apoyo que tuvo de Wanda Nara por Gran Hermano: "Me dio miedo..."

Kennys Palacios habló del nulo apoyo que tuvo de Wanda Nara por Gran Hermano: Me dio miedo...

Daniela fue quien enumeró algunos de los calificativos que circulan: "patotera", "chismosa" y "palomita mensajera". En la misma línea, Titi también expuso los suyos sin filtro: "Lleva y trae", "traicionera" y la "organizadora del complot".

A pesar del tono burlón con el que abordaron el tema, las tres coincidieron en que estos rótulos forman parte de una estrategia dentro del juego. "Hacen show con tus apodos", analizó Daniela, minimizando el impacto de las críticas y sugiriendo que todo responde a una construcción pensada para el afuera.

Sin embargo, el momento también dejó lugar para una advertencia. Ya sobre el final de la conversación, Daniela lanzó una frase contundente contra sus compañeros, apuntando directamente a su actitud dentro de la casa: "Yo confío en que ellos están tan subidos al pony que luego algo los va a bajar".

Así, entre risas y mensajes filosos, el trío dejó en claro que no piensa quedarse callado y que, más allá de las etiquetas, el juego sigue abierto.

Embed

¿Cómo fue el regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano tras su salida por un problema de salud?

Andrea del Boca volvió, este lunes, a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de haber abandonado el reality días atrás por cuestiones médicas que generaron preocupación dentro y fuera del programa.

La actriz había salido el jueves pasado tras presentar complicaciones con su presión arterial. Durante sus últimas horas en el juego, se la vio controlándose varias veces y, ante resultados poco alentadores, la producción decidió retirarla para realizarle estudios más exhaustivos.

Este lunes, finalmente, Andrea reingresó al reality y fue recibida con entusiasmo por sus compañeros, quienes se mostraron aliviados al verla recuperada. Incluso Yanina Zilli, con quien no tenía el mejor vínculo, dejó de lado las diferencias para saludarla: “Bienvenida, me alegro que estés bien”.

En ese clima distendido, Andrea respondió con humor: “Somos dos minas del espectáculo”, lo que dio paso a un abrazo entre ambas. Luego, Zilli sumó: “ Te extrañe mucho, para seguir jugando, no arrancamos todavía a jugar nosotras dos, tenemos que empezar”.

Más adelante, la participante profundizó su emoción por el regreso: “Estoy contenta que estés bien de salud, eso me alegra, en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”. A lo que Andrea contestó con una frase que marcó su vuelta: “Es un volver a empezar”.

Minutos después, Santiago del Moro se comunicó en vivo con la casa y le pidió que contara qué le había ocurrido. Fue entonces cuando Andrea explicó: “El otro día me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”.

Sobre su estado de salud, detalló: “Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.

De esta manera, Andrea del Boca retoma su lugar en la competencia con energías renovadas y lista para reinsertarse en el juego.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Telefe

Lo más visto