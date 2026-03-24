Leandro Paredes y Camila Galante protagonizaron un fuerte escándalo en Canning: "Indignación"

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Al menos en el plano mediático, varios jugadores de la Selección Argentina volvieron a quedar envueltos en un escándalo a partir de versiones que involucran a sus parejas, conocidas como las “mujeres de la selección”. Todo se intensificó cuando Antonela Roccuzzo, mujer de Lionel Messi, y Tini Stoessel dejaron de seguir en redes a Emilia, en medio de su fuerte conflicto.

Según versiones de la prensa del espectáculo, la cantante —en pareja con Duki— habría sido vinculada a un supuesto intercambio de mensajes con uno de los futbolistas del plantel. Además, también trascendió que su actitud durante la fiesta de celebración del título en Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, a la que asistió junto a su novio, fue señalada por algunos como “demasiado observadora”, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Qué dijo Camila Galante sobre Leandro Paredes y Emilia Mernes

Camila Galante salió a hablar en medio de la ola de rumores que se instaló tras el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. En ese contexto, el nombre de Leandro Paredes comenzó a circular con fuerza, vinculado a un supuesto intercambio de mensajes con la cantante.

La información tomó mayor dimensión en Agenda A24, el ciclo conducido por Horacio Cabak, donde la periodista Paula Varela contó que mantuvo un diálogo directo con Galante en pleno escándalo. Según relató, en esa charla la empresaria fue clara al descartar que los mensajes hayan estado dirigidos a su pareja, aunque dejó entrever que podrían haber sido para otro integrante de la Selección.

"No perdoné nada. No es a Leandro a quien le escribió. No se de que están hablando, siempre lo involucran a él", dijo en primera instancia. Y sumó, molesta: "Estaría bueno que le pregunten a Lean alguna vez".

Además, dejó en claro que no ocurrió nada durante la celebración posterior al campeonato del mundo de Copa Mundial de la FIFA 2022: “En la fiesta de los campeones no pasó absolutamente nada. No tengo idea de si existieron mensajes con alguna otra persona y, si hubiera pasado algo, te lo diría sin drama".

Con este escenario, una de las versiones que más había circulado comenzó a perder fuerza y la atención volvió a posarse sobre Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini. De acuerdo a estas especulaciones, él sería el posible destinatario de los mensajes, lo que sumaría un nuevo capítulo a la tensión con Emilia.