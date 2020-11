El día que Mica Viciconte echó a Fabián Cubero de su casa

Cubero

Si bien ahora están conviviendo y todo va viento en popa, al principio re la relación Mica Viciconte y Fabián Cubero vivían separados. Como las cosas iban bien, la panelista de “Pampita online” le dio las llaves de su departamento de soltera, pero Fabián hizo algo que a ella no le gustó nada.

“Una vez hizo una sorpresa que a mí no me gustó y, por supuesto, se lo dije. Yo vivía sola, le di las llaves de mi departamento por si tenía que entrar, que no pasaba nada… pero igual avisame”, reveló.

“Cayó de sorpresa con un ramo de flores a mi departamento, no me avisó y el ramo de flores fue como diciendo...”, haciendo un gesto de invitarlo a irse.

“Sentí que me invadió, no me gustó. Es diferente si vivimos juntos, que si cae y no me avisa está todo bien. Que me abran la puerta mientras estoy en mi departamento me descolocó, no me gustó. Le dije que no me gustó, que la próxima vez me avise”, explicó.

“¿Se pudo quedar o lo despachaste?”, preguntó Pampita y Nica contestó: “No me acuerdo si fue esa vez que lo eché. No me gustan las sorpresas. Mirá si estaba con amigas. El gesto es divino pero no estaba preparada”.