La cruda revelación de Mica Viciconte sobre Indiana, Sienna y Allegra Cubero: "No son mis hijas y..."

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¿Qué actitud tomaron las hijas de Fabián Cubero el día del cumpleaños de Mica Viciconte?

Mica Viciconte celebró sus 37 años el domingo 3 de mayo con un viaje al sur junto a Fabián Cubero y su hijo Luca. Desde Villa La Angostura, la influencer compartió postales relajadas del festejo en un hotel rodeado de naturaleza. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las imágenes del viaje, sino quiénes no aparecieron en ellas: ninguna de las tres hijas de Nicole Neumann estuvo presente en la celebración.

Aun así, hubo gestos que no pasaron desapercibidos. Tanto Allegra como Sienna le dedicaron mensajes afectuosos a Mica en redes sociales. "Cumple @micaviciconte, te quiero", escribió Allegra, mientras que Sienna sumó: "Feliz cumple @micaviciconte espero que la pases muy lindo, te quiero mucho". El detalle que generó especulaciones fue la ausencia de Indiana Cubero, quien no se manifestó públicamente en ningún momento.

El silencio de Indiana resultó llamativo. Desde hace mucho circulan versiones sobre una supuesta distancia entre la adolescente y Viciconte.

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