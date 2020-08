El extraño sueño laboral que le confesó el Tano Ranni a Estelita: "Es hacer de..."

Tano Ranni

"Estelita en casa", América 00.30, ya se convirtió en el programa más esperado de la medianoche. Jey Mammon encarna a Estelita, su extrovertido personaje que nació de sus obras de teatro, se anima a preguntar sin filtro a los famosos y ellos le responden todo.

Esta vez fue el turno de el Tano Ranni, el actor contó un poco de su intimidad a la presentadora. Entre otras cosas le reveló que en la cuarentena obligatoria por coronavirus con su mujer cambiaron un poco los horarios: "Achicamos el día", dijo asegurando que ahora se despiertan más tarde y se van a dormir más temprano.

"¿Es verdad que en una obras estabas todo le tiempo en silla de ruedas porque no tenías ganas de pararte?", le preguntó Estelita diciendo que lo sabe porque Jey también fue parte de ese elenco, "Los Grimaldi", que encabezaba Nazarena Vélez a fines de 2013.

"Fue el sueño de mi vida", dijo el Tano sorprendiendo a la mismísima conductora del ciclo.

"En general a los actores les gusta hablar mucho, creen que si hablan mucho son los protagonistas. Mi sueño es hacer mudo y en una silla de ruedas. Mudo todavía no me tocó, pero en silla de ruedas sí me tocó", confesó entre risas.