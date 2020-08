Se supo qué panelista de Pampita dio positivo y el resultado del hisopado a la conductora

Pampita

Anoche, Primiciasya.com contó en exclusiva que Pampita iba a hisoparse ante un caso de positivo de COVID-19 en su panel de NET tv y Kzo, en "Pampita online".

Y así fue: la conductora se hizo el test y en horas de la mañana el colega Pablo Layús reveló el resultado.

Tweet de Pablo Layús

Lo cierto es que este portal no brindó anoche el nombre de la panelista dado que ella no lo había hecho público.

Horas después de la publicación, Cora Debarbieri contó en su Instagram que dio positivo. La periodista se vio bastante afectada por la noticia y según gente de su entorno lloró mucho cuando se enteró porque ella posee asma. Por suerte, hasta el momento es asintomática y transita la enfermedad sin sobresaltos.

"Hola a todos. Les quiero contar que ayer me hice un hisopado y hace unas horas me confirmaron que di positivo de covid. Estoy bien y casi sin síntomas. Gracias a todos por escribir y preocuparse. Ya informe la situación en todos mis trabajos y a mis compañeros. Quiero decirles que durante todo este tiempo de cuarentena, si bien trabaje bastante, me cuide muchísimo. Lamentablemente este virus es así. Le quiero agradecer al doctor Gustavo Kirszner por toda su atención y disposición desde que lo contacte. Y también a los doctores Dario Mindlin y Joaquin Rodríguez. Lo único que les puedo decir es que se cuiden. Como me recomendó el médico voy a hacer reposo y estar tranquila en casa. Gracias a mi amor @martinarevalo1 por cuidarme y acompañarme. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. Besos!!! 😘❤️", escribió Cora.

Debarbieri se sumó al panel de Pampita en estas semanas ya que se levantó el programa de Diego Ramos del cual formaba parte y la pasaron al envío de Carolina.