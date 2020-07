Fuerte confesión de Flor Torrente: le mandó un mensaje a un ex en plena cuarentena, ¿Fue a Nicolás Cabré?

Flor Torrente

Flor Torrente confesó que en estos más de 100 días de cuarentena obligatoria para evitar más contagios de coronavirus cayó en la tentación de escribirle a un hombre con el que tuvo un vínculo amoroso.

La charla se dió en una entrevista con el programa de Pampita, entonces la modelo no dudó en consultar quién fue el receptor del mensaje. "¿Fue Nicolás Cabré?", le preguntó la conductora y tuvo la rápida reacción de la actriz.

Flor estuvo en pareja con Cabré en 2004, cuando apenas tenía 16 años. El vínculo duró tres años y terminó de mala manera, en un escándalo cuando abruptamente el actor comenzó a salir con Eugenia Tobal.

"No llamé, mandé un mensaje. Qué sé yo! Fueron muchos días!", justificó la acción la morocha. "Se me empezó a aparecer en muchas situaciones y entonces le escribí '¿cómo estás?' y no me contestó", reveló.

"Puede ser porque fue una relación de muchos años, y convivimos, y nos conocíamos de chiquitos", sumó Flor y finalmente afirmó que no era el ex de Laurita Fernández.

"No volvería con él. No porque tenga algo en contra suyo sino porque son ciclos de la vida. No me metan en una situación, por favor!", les suplico a las panelistas y conductora del programa.