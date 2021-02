Gabriela Trenchi a días de que comience el juicio a Aníbal Lotocki: "Sigue operando y está re tranquilo"

Gabriela Trenchi

Gabriela Trenchi inició hace años una incansable lucha desde los medios y la Justicia luego de tener serios problemas físicos tras pasar por la clínica de Aníbal Lotocki.

"Pensé en quitarme la vida, hay que lidiar con un dolor que no se te va a ir nunca más", decía Trenchi en "Pamela a la tarde", América, sobre los dolores que padeció durante estos años.

Lo cierto es que este jueves, Pablo Layus indicó desde su sitio web que ya se conoce la fecha en que será el juicio a Lotocki por la causa que inició Trenchi.

A días de que comience ese juicio, que será el 17 de marzo, PrimiciasYa.com se contactó con Gabriela quien indicó brevemente al respecto.

"Por suerte el 17 de marzo arranca el juicio. Él sigue operando y está re tranquilo", precisó.

Cabe recordar que hace unos años, en charla con el periodista Luciano López, la rubia indicó: "El daño que me hizo y hace Lotocki lo tiene que pagar: Estoy peleando esto con uñas y dientes! A veces no sé cómo estoy de pie con todo esto, pero no voy a bajar los brazos".