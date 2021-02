Habló el vecino del Barrio San Marco agredido: "Yao Cabrera me podía haber matado"

Yao Cabrera

Tras las desmentidas de los abogados del polémico youtuber uruguayo Yao Cabrera acerca de la inexistencia de causas penales acumuladas en su contra ahora hablo Guillermo Salgado el vecino agredido en el Barrio San Marco donde habitaban Yao Cabrera y su organización de youtubers WIFI Team hasta el allanamiento y detención que se les efectuó el 3 de diciembre de 2020 y que fuera mostrado en vivo en todos los canales de televisión.

“Ese muchacho no paraba de patearme en el piso”,dice Guillermo Salgado quien vive junto a su familia en el Barrio San Marco de Ingeniero Maschwitz con relación a la agresión que denunció haber recibido allá por el mes de mayo de 2020. Se refiere al youtuber uruguayoYao Cabrera, quien también residía allí, y en diciembre pasado le allanaron la vivienda a raíz de denuncias de vecinos por violar la cuarentena y organizar fiestas clandestinas.

Durante aquel allanamiento se incautaron drogas, notebooks, teléfonos celulares, dinero en efectivo yYao Cabreraresultó detenido junto a 23 integrantes de su grupo de influencers que habitaban en esa casa y luego fueron liberados pero siguen investigados.

Guillermo Salgado en diálogo con el periodista Miguel Baillard del diario La Nacion conto lo que sucedió aquel día: “Serían las 15 horas del 13 de mayo. Recibo la llamada de una vecina para pedirme si podía sacarle los perros porque iba a llegar más tarde de lo previsto. Cuando salgo de mi casa observo el Audi TT rojo de Yao Cabrera que da un par de vueltas, me llama la atención la actitudporque se comentaba que se metía en algunas viviendas que no estaban ocupadas. Entro a la de mi vecina y llamo a la guardia para avisar que está rondando el lote 285. Al retirarme observo tres personas ya en la cochera la misma. Estaban dentro. Les pregunto qué están haciendo y responden de manera agresiva. Cabrerame dijo qué me importaba. A lo que le respondo: Me importa porque es la casa de un amigo".

“Venimos a verla para comprarla’, me contesta. "No puede ser porque no está en venta’, le explico. "Nosotros hablamos y la vamos a comprar, nos vamos a venir cerca tuyo", me desafía.

Luego de las palabras que cruzaron y que iban subiendo de tono, Salgado relata los momentos previos a que todo se desmadrara y comenzaran los golpes: “Yao, te conozco por el quilombo que estás haciendo en el barrio”, sube la apuesta, y cuando el youtuber y sus dos acompañantes encaran para subirse al auto e irse, él trata de impedírselo:“Meto la mano para agarrar la llave del coche mientras llegaba la gente de seguridad así no se iban y se demostraba que estaban en un lugar indebido, pero ese auto no tiene llave se enciende con botón de arranque. Ahí alguien de costado me pega una piña a la altura de la sien, y cuando me doy vuelta me da otra de frente que me corta el labio. Reacciono, mi hija escucha gritos, sale con el novio, filma, llega la gente de la guardia, tratan de calmar, pero mientras uno me amagaba, el otro me pegaba. Hasta que agarro a uno del cuello, caemos al piso, y viene Cabrera de costado y me pega patadas en la cabeza, con furia”.

A raíz del hecho que describe,Salgadopresentó una denuncia que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado (exmujer del fiscal Alberto Nisman) con N° de Causa 17706/2020 caratulada "Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez y otros s Lesionespor lesiones, y que está solicitando que se agrave por indefensión, contra Marcos Cabrera Rodríguez, Kevin Macri Viñoles Rafael y Castro Barbita Natanhael Jesús:“Por alevosía y ensañamiento porque el ataque es artero. El agravante es por la intención, no por el resultado. Me podría haber sacado un ojo con las patadas, o haber matado,como pasó con Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.Me hicieron todos los estudios, pericias médicas, hasta una tomografía. Yao Cabrera ya tenía por denuncias de vecinod antecedentes por violación del artículo 205 (relacionado con las medidas adoptadas para impedir la propagación de la pandemia) y artículo 239 (el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público). Después llega la policía, se los lleva, y una ambulancia me asiste”.

Guillermo Salgado hace una pausa y continúa con otros detalles:“Me enteré que Yao Cabrera habla con alguien de la guardia para que le salga de testigo y le pide que declare que él le había dicho que había casas en venta o para alquilar para justificar que estaba merodeando, hay un audio con ese contenido aportado como prueba en la causa.Dicho audio comprueba que Yao Cabrera mintió en su declaración testimonial por lo que podría haber incurrido en el delito de Falso Testimonio y a juzgar por como se expresa en el audio: "Estoy hasta la pi.., hasta podría ir preso" era algo que lo preocupaba sobre todo por que se había viralizado en redes sociales.

Salgado sostiene también que: "Al tiempo me llama su abogado, un tal Alejandro Cipolla, me dice si quiero llegar a un acuerdo, ya que el fiscal de la causa aceptaría el cumplimiento de una pena menor a través de un trabajo solidario. Y me comenta queYao Cabrera me había ofrecido pagarme $ 10.000.- para cerrar la causa a lo que respondí: "Que se los guardara para comprar cigarrillos cuando lo metieran preso". Despuésde las lesiones e incomodidades que me provocó a mí y a mi familiame pareció irrisorio desde lo legal y desde la intención reparadora de la compensación económica. Me resultó inadmisible”.

Por ultimo se tomó conocimiento que en el Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py a cargo del Juez Ariel Lijo, Secretaria Penal N° 8 a cargo del Dr. Martin Canero también recayó la Causa N° 10007/2020 caratulada "MARCOS ERNESTO CABRERA RODRIGUEZ Y OTROS S/INFRACCION AL ART 145 BIS. "Trata de Personas con fines de Explotación".