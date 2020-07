Julieta Prandi, ¿de nuevo en pareja con otro famoso músico?

Julieta Prandi

Desde que se separó Julieta Prandi de Claudio Contardi, julieta se animó a darle una nueva oportunidad al amor. Primero con Guido Sardelli, el baterista del grupo Airbag con quien salió durante algunos meses y ahora, tras el fin de ese romance, se estaría conociendo con otro.

Según trascendió la modelo, madre de dos niños, estaría conociendo en plena cuarentena obligatoria por coronavirus con Lisandro Aristimuño.

Si bien no hay fotos, no hay salidas ni nada que se pueda corroborar pues no se puede salir quien los delata son las redes sociales. El intercambio constante de “likes” de la modelo t el músico llamó poderosamente la atención de los fans de ambos.

Y, ese coqueteo virtual se confirmó con una historia de Instagram que subió Julieta Prandi: vestida con una bikini negra, con una canción del músico de fondo, y como si fuera poco. ella dejó escrita la letra de “Canción de amor”: “Y que tus mañanas siempre sean para hablar, cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor”.