La Casa de Papel temporada 4: secretos y novedades

Qué se traen los atracadores entre manos es solo el principio de las curiosidades que despiertan los nuevos capítulos.

La Casa de Papel temporada 4 fue una de las producciones más esperadas por los cinéfilos en todos el mundo este año. Ya desde la aparición de El Profesor en la pantalla chica, fanatizarse por esta historia fue natural. Imaginarse qué van a hacer los atracadores esta vez es solo el principio de los interrogantes.

Sin ir más lejos luego del estreno de La Casa de Papel temporada 4 es una serie que, según The New York Times calificó para el puesto número 21 dentro de las 30 mejores series internacionales de la década. El alto alcance y reconocimiento hace que la producción se vea exigida a mantener una línea de trabajo basada en la excelencia. Álex Pina, creador de la serie, asegura que la cuarta temporada no será la excepción: “Hemos querido producir un electroshock. En esta temporada vamos a desfibrilar al espectador en su sofá.”

Novedades (con spoilers)

1- Una de las novedades más inesperadas por todos los fanáticos de La Casa de Papel fue la pérdida de uno de los miembros más queridos de los atracadores: Nairobi. Ya al final de la tercera temporada, se pensaba que podía haber muerto porque Alicia Sierra (interpretada por Najwa Nimri) le ordenó a un francotirador que la dispare a través de la ventana. Luego de una operación casera realizada por los miembros del equipo y una muy lenta recuperación logró sobrevivir. El festejo por su salud no duraría mucho ya que el jefe de Seguridad del Banco de España la asesinó con un tiro en la frente en la cuarta temporada.

2- Uno de los secretos que despertó gran cantidad de teorías alrededor de la muerte de Nairobi o más conocida como “La Puta Ama” fue una escena completamente reveladora. Después del tiroteo se muestra a Nairobi, en lo que sería un supuesto paraíso, embarazada llevando un vestido rojo. Allí se la ve cumpliendo uno de sus más grandes sueños que era agrandar la familia. En este lugar, también se encuentra con Berlín, Oslo y Moscú quienes formaron parte de los atracadores pero fallecieron a lo largo de las temporadas.

Con la tonalidad sepia característica de esta escena que engloba un eterno descanso en paz, también se mostró que El Profesor y Denver formaban parte de este encuentro místico. Es ahí en donde se revela según algunas teorías que, el desenlace de la quinta temporada, podría tener como protagonista la muerte de estos dos personajes dando así un final a la serie.

3- Por primera vez se invierte el ritmo de la trama en los últimos minutos de la cuarta temporada presentando una novedad adrenalínica. El Profesor y los atracadores parecían estar constantemente un paso por delante de todas las reacciones de los policías y rehenes. Si bien, existieron persecuciones y secuestros que pusieron a prueba las operaciones, el equipo lograba sortearlas. Esta idea de que los disfrazados de Dalí eran inalcanzables se rompe cuando Alicia Sierra (la nueva negociadora) acorrala a Sergio o más conocido como El Profesor en el centro de operaciones diciéndole Jaque Mate. ¿Será este el punto quiebre de los atracos?

4- Conocido como Arturito, el ex novio de Estocolmo, se convierte en novedad siendo uno de los personajes más despreciables de la cuarta temporada. Quien parecía ser un sobreviviente del secuestro y ejemplo para la sociedad, en este nuevo atraco, se transforma en violador. En un primer momento quiere mostrarse como amigo de una de las rehenes haciéndole creer que le brindaba una medicación para que se relajara cuando en realidad la drogaba para abusar sexualmente de ella. Cuando esto se descubre, Arturo para convertirse en otro enemigo para los secuestrados. El destino de este personaje aún es incierto para los espectadores.

5- Al igual que sucede en la primera temporada, un policía cambia de bando para ayudar a los atracadores, en este caso es Antoñanzas. Este nuevo personaje pasa a ser un aliado para El Profesor y se convierte en la figura clave que organiza desde adentro el recate de Lisboa. Si bien se cree que esta traición es descubierta por Alicia aún no lo hizo público ante las fuerzas. Al igual que Arturo, el destino de este personaje queda a la deriva.

6- La última de las novedades y una de las más escandalosas está caracterizada por Alicia Sierra ya que, en una conferencia de prensa, en la cual debía asumir la responsabilidad por la tortura y secuestro de Río decide cubrir su propia reputación traicionando un pacto que había hecho con sus superiores.

En vez de asumir la culpabilidad decide presentarse a sí misma como una víctima más de la situación, declarando que sus jefes habían dado las órdenes de trato inhumano mientras que ella solamente realizaba su trabajo. El desenlace de Alicia en la serie aún permanece inconcluso pero si se sabe que corre bajo grave peligro.