Lali sobre la canción que le compuso a su prima un año antes de su muerte: "Ha unido a mi familia"

Lali Esposito

El ciclo de entrevistas a músicos de Julieta Prandi, "Confesiones, secretos y canciones", debutó anoche en la pantalla de América. Cabe destacar que el programa fue grabado durante 2019 por lo que cuenta con la presencia del público y no existe en las imágenes distanciamiento social.

La primera invitada fue Lali Espósito, quien no sólo habló de su arte sino que también lo compartió y en vivo para un grupo de seguidoras que fueron invitadas al estudio.

LEÉ TAMBIÉN: Ana Paula Dutil vuelve a la Argentina para reconquistar a Emanuel Ortega

Sin duda alguna, el momento más fuerte de la charla se dio cuando Espósito contó que compuso una canción sobre la muerte un año antes del fallecimiento de su prima, Virginia.

La joven luchó durante cuatro años contra un cáncer y en 2019 murió a los 30.

"¿Cuál es la canción que más te moviliza en los shows y que no podés cantar?", le preguntó Prandi a Lali.

"Tu sonrisa es una canción que desde que escribí la letra ya me emocionaba. Siempre supe que me iba a constar cantarla. Es difícil de cantarla y me cuesta cantarla. Es hermosa y representa una opinión que tengo sobre la muerte o la partida de alguien en lo que confío ciegamente en lo que cuenta esta canción", reveló Lali.

"Me pasan dos cosas con esta canción. Cuando nació la escribí y quería hacer una canción para que mis padres tengan para cantarle a sus padres, a los que extrañan, no es que la hice yo para mis abuelos como nieta, me parecía algo lindo, he visto siempre a mi madre extrañar mucho a su madre y a mi padre a su papá. Pero mucho. Esta sensación de no importa cuántos años pases y todo el tiempo traérmelos", reveló.

Y añadió: "Este año perdí a una prima joven, 30 años, de una manera inesperada y a la vez no porque luchó contra un cáncer 4 años, súper joven, me veía reflejada en muchas razones. Es la primera vez que yo me encontré a mis 27 con la muerte. Alguien contemporáneo tuyo te impacta y te mueve las estanterías en la vida. Hoy esa canción es para mi prima porque siento que yo sin saberlo se la escribí a ella. Al año siguiente de escribirla ella se fue. Cláramente había algo que me anticipó. Hoy es una canción que a mis tíos, sus padres, les parece un himno. Me la cantan y me cuentan que la están escuchando. Ha unido a mi familia. Esta letra sin duda es para mi prima Virginia".