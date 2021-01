Luis Novaresio contó que con su pareja Braulio Bauab tuvieron coronavirus: "Hay que darle bola a los síntomas"

Luis Novaresio

Luis Novaresio contó en su programa por Radio La Red AM 910, "Novaresio 910", que tuvo coronavirus y cómo fueron los primeros síntomas, alertado por su pareja, Braulio Bauab, quien había perdido primero el olfato.

“El lunes me dieron el alta porque me pegué el COVID-19, como corresponde, durante este mes de enero”, comenzó el periodista su relato.

“Está bueno transitar el desarrollo de la enfermedad lo más tranquilo posible. Por suerte así fue”, destacó Luis. Y remarcó: "No estoy estrictamente en el grupo de riesgo, pero estoy cerca...”.

Y admitió cómo fue ese primer instante donde su pareja le dijo que había perdido el olfato: “Estábamos durmiendo y Braulio me despierta y me dice ‘no huelo’. Yo estaba tan enojado porque estaba seguro de que no nos íbamos a enfermar que en ese momento me negué a oler un repelente de mosquitos”.

Y tras conversar con su médico, sacaron cuentas que se contagiaron en teoría el 6 de enero: “A partir de ahí se cuentan 10 días dentro de los cuales en las últimas 48 horas no tenés que tener fiebre ni estar tomando ibuprofeno. Si eso sucede, te consideran el alta epidemiológica”, aclaró Novaresio.