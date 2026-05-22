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SpaceX lanzó el nuevo Starship en una prueba clave para la NASA y la carrera espacial de EE.UU.

El mega cohete despegó desde Texas en un vuelo decisivo para los planes lunares norteamericanos y para la futura cotización bursátil de la compañía de Elon Musk.

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SpaceX lanzó el nuevo Starship en una prueba clave para la NASA. Foto:: Space X.

SpaceX lanzó el nuevo Starship en una prueba clave para la NASA. Foto:: Space X.

SpaceX realizó este viernes un nuevo lanzamiento de su gigantesco cohete Starship en una misión considerada decisiva para el futuro de la compañía y para los planes espaciales de Estados Unidos. El despegue había sido programado originalmente para el jueves, pero un desperfecto técnico obligó a postergarlo 24 horas.

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La prueba se llevó adelante desde la base de lanzamiento de la empresa en el sur de Texas y generó enorme expectativa tanto por los avances tecnológicos del proyecto como por la inminente salida a bolsa de la firma fundada por Elon Musk.

El nuevo Starship, de aproximadamente 124 metros de altura, protagonizó el duodécimo vuelo de prueba del programa y el primero en siete meses. La misión también llegó apenas dos días después de que SpaceX presentara ante reguladores financieros de Estados Unidos la documentación para comenzar a cotizar en bolsa, en una operación que podría transformarse en una de las IPO más importantes de los últimos años en el sector tecnológico.

Durante el vuelo, la compañía transmitió en vivo cada etapa del lanzamiento y utilizó la prueba para mostrar nuevas capacidades del sistema, considerado clave para futuras misiones lunares de la NASA.

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El mega cohete despegó desde Texas. (Foto: Reuters)

El mega cohete despegó desde Texas. (Foto: Reuters)

A diferencia de ensayos anteriores, la empresa no intentó recuperar el propulsor de la primera etapa. El booster debía caer deliberadamente en aguas del golfo de México, mientras que la etapa superior continuó una trayectoria suborbital.

La misión, con una duración prevista de unos 65 minutos, incluyó el despliegue de 20 satélites ficticios y dos satélites Starlink especialmente modificados con cámaras para analizar el comportamiento del escudo térmico durante el reingreso atmosférico. La etapa superior del cohete terminará amerizando en el océano Índico.

El proyecto clave para volver a la Luna

El programa Starship es uno de los pilares del programa Programa Artemis, con el que la NASA busca regresar a la Luna antes de finales de 2028. La agencia espacial contrató a SpaceX para desarrollar una versión especial del cohete que funcione como módulo de alunizaje para futuras misiones tripuladas.

El avance del proyecto también se produce en medio de la creciente competencia espacial con China, que planea concretar su primera misión lunar tripulada alrededor de 2030. Dentro del gobierno de Donald Trump crece la preocupación por no perder el liderazgo frente al programa espacial chino.

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SpaceX vinculó parte de la compensación futura de Elon Musk al objetivo de colonizar Marte. (Foto: Tesla)

SpaceX vinculó parte de la compensación futura de Elon Musk al objetivo de colonizar Marte. (Foto: Tesla)

SpaceX, bajo presión tras accidentes y competencia privada

Aunque las últimas pruebas del programa terminaron de manera satisfactoria, SpaceX arrastra antecedentes de explosiones y fallas técnicas durante distintos ensayos. Incluso, en junio de 2025 una etapa superior explotó durante una prueba en tierra.

El nuevo vuelo también estuvo marcado por la conmoción generada tras un reciente accidente laboral en instalaciones de Texas, donde un trabajador murió al caer de un andamio, según reportes locales.

En paralelo, la presión competitiva aumenta frente a Blue Origin, la firma aeroespacial creada por Jeff Bezos. Ambas compañías buscan posicionarse como protagonistas de la futura economía lunar y de los contratos multimillonarios vinculados a la exploración espacial.

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