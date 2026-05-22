SpaceX lanzó el nuevo Starship en una prueba clave para la NASA y la carrera espacial de EE.UU.

Carrera espacial El mega cohete despegó desde Texas. (Foto: Reuters)

A diferencia de ensayos anteriores, la empresa no intentó recuperar el propulsor de la primera etapa. El booster debía caer deliberadamente en aguas del golfo de México, mientras que la etapa superior continuó una trayectoria suborbital.

La misión, con una duración prevista de unos 65 minutos, incluyó el despliegue de 20 satélites ficticios y dos satélites Starlink especialmente modificados con cámaras para analizar el comportamiento del escudo térmico durante el reingreso atmosférico. La etapa superior del cohete terminará amerizando en el océano Índico.

El proyecto clave para volver a la Luna

El programa Starship es uno de los pilares del programa Programa Artemis, con el que la NASA busca regresar a la Luna antes de finales de 2028. La agencia espacial contrató a SpaceX para desarrollar una versión especial del cohete que funcione como módulo de alunizaje para futuras misiones tripuladas.

El avance del proyecto también se produce en medio de la creciente competencia espacial con China, que planea concretar su primera misión lunar tripulada alrededor de 2030. Dentro del gobierno de Donald Trump crece la preocupación por no perder el liderazgo frente al programa espacial chino.

elon-musk-tesla (1) SpaceX vinculó parte de la compensación futura de Elon Musk al objetivo de colonizar Marte. (Foto: Tesla)

SpaceX, bajo presión tras accidentes y competencia privada

Aunque las últimas pruebas del programa terminaron de manera satisfactoria, SpaceX arrastra antecedentes de explosiones y fallas técnicas durante distintos ensayos. Incluso, en junio de 2025 una etapa superior explotó durante una prueba en tierra.

El nuevo vuelo también estuvo marcado por la conmoción generada tras un reciente accidente laboral en instalaciones de Texas, donde un trabajador murió al caer de un andamio, según reportes locales.

En paralelo, la presión competitiva aumenta frente a Blue Origin, la firma aeroespacial creada por Jeff Bezos. Ambas compañías buscan posicionarse como protagonistas de la futura economía lunar y de los contratos multimillonarios vinculados a la exploración espacial.