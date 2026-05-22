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Gran Hermano cortó la transmisión cuando Cinzia hablaba de comentarios cancelables de Eduardo: "Dijo..."

Cinzia hablaba sobre supuestos comentarios fuera de lugar de Eduardo y, cuando parecía dispuesta a profundizar aún más en el tema frente a sus compañeros, desde Gran Hermano optaron por cortar abruptamente la transmisión

22 may 2026, 21:09
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Gran Hermano cortó la transmisión cuando Cinzia hablaba de comentarios cancelables de Eduardo: Dijo...
Gran Hermano cortó la transmisión cuando Cinzia hablaba de comentarios cancelables de Eduardo: Dijo...

Gran Hermano cortó la transmisión cuando Cinzia hablaba de comentarios cancelables de Eduardo: "Dijo..."

Cinzia se encontraba hablando sobre Eduardo y algunos comentarios que, según daba a entender, habrían sido fuera de lugar. Sin embargo, cuando la conversación comenzó a subir de tono y a tocar temas sensibles, desde la transmisión de Gran Hermano (Telefe) decidieron cortar rápidamente la emisión.

En una charla con Brian Sarmiento y Luana, la participante venezolana daba rienda suelta a contar qué habría dicho su compañero. “Dijo una banda de cosas cancelables ”, expuso, dejando entrever que se trataba de comentarios polémicos. Intrigado por la situación, el exfutbolista quiso profundizar y le preguntó sin vueltas: “ ¿Cómo cuáles? ”.

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Sin embargo, justo cuando parecía decidida a revelar todo frente a las cámaras, desde la transmisión oficial del reality optaron por cortar abruptamente la escena, dejándola prácticamente con las palabras en la boca. “Cuando llegaron las chicas, la rubia... ”, alcanzó a decir antes de que la emisión cambiara repentinamente de imagen.

Como suele ocurrir cada vez que Gran Hermano decide cambiar de cámara en medio de una conversación sensible, el momento terminó alimentando aún más la polémica dentro y fuera de la casa.

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El polémico comentario de Eduardo a Juanicar en Gran Hermano

Eduardo y Juanicar protagonizaron un explosivo enfrentamiento en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en la previa de la gala que terminó con las eliminaciones de Grecia Colmenares y Lolo Poggio.

Todo comenzó a partir de un comentario lanzado por Juanicar, quien disparó: “Manotazo de ahogado”. Lejos de dejarlo pasar, Eduardo reaccionó de inmediato y respondió con dureza: “Ojalá que me vaya, pero nunca rata inmunda ”.

A partir de ahí, la discusión se volvió cada vez más agresiva y cargada de acusaciones cruzadas. “Salí, después te hacés el bueno”, retrucó Carrera, mientras el actor ya se mostraba completamente fuera de sí. Entre gritos, insultos y reproches, el clima se descontroló al punto que Grecia intentó intervenir para frenar el conflicto.

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, Eduardo lanzó una frase que encendió todavía más la polémica: “Después le agarra un ataque de pánico ”. La reacción fue inmediata: “¿Qué te metés ahí?”. Visiblemente afectado, continuó: “¿Qué te pasa con los ataques? ¿Qué tiene que ver los ataques de pánico con esto?”.

En medio del escándalo, Manu decidió involucrarse y cuestionó con dureza la actitud de Eduardo. “Sos un papelón”, lanzó sin filtro. Luego agregó, indignado: “Sacaba la moral del juego y ahora habla de la moral. Sos un papelón, eh, boludo”.

Lolo también tomó postura y dejó en claro su malestar por el límite que, según consideró, se había cruzado durante la pelea. “Pero, hablar de ataques de pánico me parece un golpe bajo”, opinó frente al resto de la casa.

Finalmente, el cierre del durísimo cruce quedó en manos de Juani, que explotó contra Eduardo y sentenció: “Anda con Sol, anda con Ema, arrastrate. Pensé que eras un buen tipo y no lo sos”.

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