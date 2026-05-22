Gran Hermano cortó la transmisión cuando Cinzia hablaba de comentarios cancelables de Eduardo: "Dijo..."

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El polémico comentario de Eduardo a Juanicar en Gran Hermano

Eduardo y Juanicar protagonizaron un explosivo enfrentamiento en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en la previa de la gala que terminó con las eliminaciones de Grecia Colmenares y Lolo Poggio.

Todo comenzó a partir de un comentario lanzado por Juanicar, quien disparó: “Manotazo de ahogado”. Lejos de dejarlo pasar, Eduardo reaccionó de inmediato y respondió con dureza: “Ojalá que me vaya, pero nunca rata inmunda ”.

A partir de ahí, la discusión se volvió cada vez más agresiva y cargada de acusaciones cruzadas. “Salí, después te hacés el bueno”, retrucó Carrera, mientras el actor ya se mostraba completamente fuera de sí. Entre gritos, insultos y reproches, el clima se descontroló al punto que Grecia intentó intervenir para frenar el conflicto.

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, Eduardo lanzó una frase que encendió todavía más la polémica: “Después le agarra un ataque de pánico ”. La reacción fue inmediata: “¿Qué te metés ahí?”. Visiblemente afectado, continuó: “¿Qué te pasa con los ataques? ¿Qué tiene que ver los ataques de pánico con esto?”.

En medio del escándalo, Manu decidió involucrarse y cuestionó con dureza la actitud de Eduardo. “Sos un papelón”, lanzó sin filtro. Luego agregó, indignado: “Sacaba la moral del juego y ahora habla de la moral. Sos un papelón, eh, boludo”.

Lolo también tomó postura y dejó en claro su malestar por el límite que, según consideró, se había cruzado durante la pelea. “Pero, hablar de ataques de pánico me parece un golpe bajo”, opinó frente al resto de la casa.

Finalmente, el cierre del durísimo cruce quedó en manos de Juani, que explotó contra Eduardo y sentenció: “Anda con Sol, anda con Ema, arrastrate. Pensé que eras un buen tipo y no lo sos”.