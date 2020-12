Matías Martin anunció el final de "Basta de todo" tras 20 años al aire en Metro

Matías Martin

Matías Martin anunció hoy el final de "Basta de todo" tras estar 20 años al aire en la emisora Metro.

"Basta de Todo" nació el 20 de diciembre de 2001 tras la fusión de dos programas de la tarde de Metro (Basta de Fútbol, conducido por Matías, y Todo pasa, con Martin y Juan Pablo Varsky).

“La notica es que se termina Basta de todo, después de 20 años termina. El último programa será el 18 de diciembre, en dos semanas. Dos semanas que tenemos para despedirnos, pero con la certeza de tomar una decisión con la que estoy en paz, estoy decidido a emprender este cambio que significa terminar un programa que es una parte de mi vida”, dijo hoy al aire el periodista y conductor.

Y expresó: “Arranqué con 30 años y lo cierro con 50. Arranqué con la crisis del 2001 y termino con una pandemia, qué arranque, qué final, y en el medio la vida misma. Nueve presidentes. Hubo cosas que hicieron que Basta quede en la huella de la gente porque pasaron en horario de programa: que el Papa era argentino, que murió Diego Maradona, Fernando Peña o la noticia que sea”.

Luego volvió a recordar cómo era su vida hace veinte años: “Estaba en pareja con Nancy (Dupláa), tenía un hijo recién nacido, me separé al aire, me pasó el bardo mediático, el programa me ayudó a curar mis heridas, estuve soltero, me enamoré de mi mujer, tuve dos hijos más. Ellos no conocen a su papá haciendo otro trabajo que no sea Basta”.

Video: Gentileza Infobae.