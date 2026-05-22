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Santiago del Moro salió al cruce de Carmiña Masi y explicó la verdad detrás de la deuda que denunció a Telefe

Santiago del Moro se mostró molesto por los reiterados comentarios de Carmiña contra la producción de Telefe y decidió salir a aclarar públicamente qué fue lo que realmente ocurrió detrás de la polémica por la no entrada a Gran Hermano.

22 may 2026, 18:42
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Del Moro y Carmiña (1)
Del Moro y Carmiña (1)

Santiago del Moro habló en su progama radial de La 100 sobre la fuerte polémica que se generó en las últimas horas con Mavinga y Carmiña Masi, luego de que la periodista paraguaya quedara fuera de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por decisión de su propia compañera, en una jugada que desató todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.

Masi realizó una verdadera catarata de posteos en sus redes sociales en los que apuntó contra la producción del canal de las pelotitas por una supuesta falta de respeto. Según expresó, se sintió expuesta y humillada frente a todos luego de que le otorgaran a la participante oriunda del Congo la potestad de decidir sobre su continuidad en el reality. Además, la periodista también denunció públicamente que existiría una deuda económica pendiente con ella, lo que terminó de encender aún más la polémica.

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Para que Carmiña pudiera llegar al repechaje hubo muchas reuniones previas con los dueños del formato. Esa producción que se señala tanto trabajó mucho tiempo para que pudiera participar. No llegó con los votos y, por eso, Gran Hermano tomó la decisión de que pudiera entrar si Mavinga la perdonaba. Todos queríamos que volviera a la casa, se merecía una revancha. ¿Quién no quería? Pero bueno, por los votos del público no llegó”, reveló el conductor sobre la logística y las negociaciones que hicieron posible su chance de reingresar a la casa más famosa del país.

Ante los dichos de que aún no habría recibido el dinero pactado, explicó:Carmiña, cuando dice que no cobró todavía, pasa que ellos, cuando vienen a trabajar desde afuera, tienen que abrirse una cuenta en el país. Eso les sucede a todos los que vienen de otro país: tienen que abrirse una cuenta para que puedan depositarle. Eso, por ahí, tarda o no lo hacen”.

“Otra cosa que se dijo: la fortuna que se le pagaba a Andrea del Boca por día no existe, no está esa plata. El canal no dispone de ese presupuesto, no existe. Es muy obsceno”, desmintió.

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Qué denunció Carmiña Masi contra Gran Hermano

La polémica alrededor de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capítulo explosivo en las últimas horas. Luego de no conseguir su esperado regreso a la casa más famosa del país por decisión de Mavinga, Carmiña Masi apuntó directamente contra la producción de Telefe y expuso públicamente su malestar.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, la periodista paraguaya aseguró sentirse perjudicada por todo lo ocurrido y sorprendió al revelar que estaría evaluando iniciar acciones legales por un conflicto económico que, según contó, arrastra desde hace meses. “Y necesito un abogado si alguien me puede ayudar con eso. Para cobrar lo de Telefe/GH que desde febrero nunca me pudieron pagar hasta hoy ”, escribió en una historia de Instagram indignada.

Así, el escándalo dejó de limitarse al juego y pasó a instalarse también fuera de la pantalla. Mientras las repercusiones no paran de crecer entre los fanáticos del reality, Carmiña endureció su postura y elevó aún más la tensión con la producción del ciclo.

carmiña contra la producción

     

 

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