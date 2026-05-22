Santiago del Moro salió al cruce de Carmiña Masi y explicó la verdad detrás de la deuda que denunció a Telefe

“Otra cosa que se dijo: la fortuna que se le pagaba a Andrea del Boca por día no existe, no está esa plata. El canal no dispone de ese presupuesto, no existe. Es muy obsceno”, desmintió.

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Qué denunció Carmiña Masi contra Gran Hermano

La polémica alrededor de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capítulo explosivo en las últimas horas. Luego de no conseguir su esperado regreso a la casa más famosa del país por decisión de Mavinga, Carmiña Masi apuntó directamente contra la producción de Telefe y expuso públicamente su malestar.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, la periodista paraguaya aseguró sentirse perjudicada por todo lo ocurrido y sorprendió al revelar que estaría evaluando iniciar acciones legales por un conflicto económico que, según contó, arrastra desde hace meses. “Y necesito un abogado si alguien me puede ayudar con eso. Para cobrar lo de Telefe/GH que desde febrero nunca me pudieron pagar hasta hoy ”, escribió en una historia de Instagram indignada.

Así, el escándalo dejó de limitarse al juego y pasó a instalarse también fuera de la pantalla. Mientras las repercusiones no paran de crecer entre los fanáticos del reality, Carmiña endureció su postura y elevó aún más la tensión con la producción del ciclo.