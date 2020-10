El mensaje de Lío Pecoraro tras contar que tiene leucemia: "Decreté ganar, nada me frena"

Lío Pecoraro

Lío Pecoraro contó el miércoles desde un video de Instagram que le diagnosticaron leucemia y está internado en el Hospital de clínicas donde le realizaron distintos estudios.

"Tengo algo que decidí contarles desde el primer día que lo supe porque me parece muy importante. Hace unos días empecé a sentir algo raro en mi organismo, sensaciones que creían que no estaban dentro de lo normal", explicó el periodista y conductor.

"Decidí hacerme unos chequeos y ahí entre esos estudios y me dice mi médico que vea un hematólogo. Voy a verlo al doctor y me dice que no son valores alarmantes y esperar unas semanas y hacer un rechequeo para ver qué pasó", agregó.

Y comentó: "En esas semanas me empezó a sangrar la boca. El viernes me vuelvo a hacer el análisis y las plaquetas habían subido pero bajaron los glóbulos rojos y blancos. Después de otro análisis, mi hematólogo me dice que lo mejor es internarme para ver qué estaba pasando".

"Ayer me hago una punción de médula ósea y el diagnóstico es que estoy atravesando una leucemia promielocítica. Es grave, aguda, que actúa rápidamente. Pero a favor el tratamiento que recibe esta enfermedad da muy bien resultado, la gente se cura", explicó Lío.

Este jueves, tras las muestras de cariño que recibió en este difícil momento, Pecoraro se volcó a las redes con mensajes llenos de energía y esperanza.

"Buen día. Feliz jueves! Me lleno de emoción al recibir, leer y escuchar tantísimos mensajes llenos de amor y de deseos de recuperación. Siento el cariño sincero de todos y eso me hace muy bien. Gracias, Gracias, Gracias", expresó en Twitter.

Y luego agregó: "Solo tengo palabras de agradecimiento a todos aquellos que al enterarse me brindan su apoyo incondicional. Lindo es sentirse mimado, cuidado, protegido, entero! Decreté ganar, nada me frena y esto pasará. Gracias por tanto cariño a todos!!! Y gracias a todo el personal del Hospital de clínicas impecable".