Mike Amigorena sobre cómo comparten con su mujer el cuidado de Miel: "Lo único que no puedo hacer es..."

Mike Amigorena atraviesa toda una nueva etapa en su vida. El músico y actor fue papá de Miel hace casi cuatro meses y hoy convive en la cuarentena obligatoria junto a la pequeña y a Sofía Vitola su pareja desde hace dos años.

En una live que hizo en Instagram con PrimiciasYa.com, el artista contó y detalló cómo lleva el aislamiento obligatorio.

“Acá la estamos pasando con mucha creatividad y paciencia, cosechando la templanza, viendo qué hacer, aprovechando los momentos para hacer cosas que no hacía. Estoy cocinando mucho, me encanta”, contó durante la charla con el periodista Juan Pablo Godino en el "Live Ya".

Luego destacó: "Gracias a las redes la pandemia se convierte mucho más llevadera. No sé qué sería de todo esto sin redes y sin celular, aunque otra cosa seríamos nosotros también".

Sobre la convivencia con su mujer, ya que él había declarado hace unos meses antes de la pandemia que lo mejor era vivir en casas separadas, dijo: "Hoy claro que eso no seria posible en vivir separados... Pero la cuarentena te activa la creatividad, te hace pensar en qué ocupar tu tiempo para compartir con tu hija y mujer. Para ser papá hay que tener paciencia, no solamente con la convivencia y los vínculos sino para con vos mismo".

Luego confesó cómo se reparten las tareas: "Acá hacemos un 50 y un 50. Lo único que no puedo hacer es darle la teta, pero en lo demás tratamos de hacer cada uno su tarea y llevar adelante la casa. Hay noches donde duerme bárbara y otras que por ahí se despierta, yo ya estoy acostumbrado a dormir interrumpidamente. Pero como en todo, hay días que tenes ganas de hacer muchas cosas, otros de quedarte quieto".

Al ser consultado sobre si tiene miedo de que él o su familia se contagien, indicó: "Con el coronavirus tomamos los recuados todo el tiempo, lavamos con lavandina lo que compramos afuera, estamos con el alcohol en gel siempre, dejamos la ropa afuera... En fin, nos cuidamos".

"No salimos para casi nada, vamos al chino a comprar y nada más. La saco a pasear a Miel hasta la esquina y vuelvo, puequeñas escapaditas que hacen que tomes sol y aire. Nunca tuvimos miedo en poder contagiarnos, soy bastante relajando en ese sentido. Soy precavido y respeto las normas de higiene, no estoy pensando en si me voy a contagiar porque sino te perseguís y no está bueno", remarcó.

Por ultimo, Mike reflexionó: "Con todo esto vas aprendiendo a convivir, a ceder... Vas creciendo como pareja, como padre y persona. Te hace más fuerte".