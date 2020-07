Nicole Neumann reveló si se animaría a una pareja abierta o al poliamor

Nicole Neumann

En “Nosotros a la mañana”, el Trece, Nicole Neumann sorprendió al referirse a la nueva moda que se impuso de parejas abiertas y poliamor. Sin vueltas, el Pollo Álvarez encaró a su panelista y le preguntó: "¿Vos practicarías, descartás o no tener una pareja abierta, poliamor y todos esos rubros de la sexualidad de las parejas?".

Entonces, la rubia hizo un parate y dividió las cosas: "Vamos por partes. Abiertamente, amor con otros no lo comparto", comenzó aclarando.

"De todas formas, me parece que cada pareja es un mundo, que les pueden funcionar diferentes cosas, y quizás quién te dice, a 20 años de pareja digas bueno, escuchame, si te vas de viaje, porque no sé, viajan mucho por trabajo, y no me lo cuentes, hago oídos sordos, no importa, no pasa nada, yo hago lo mismo y está todo bien, y no sentimos que nos engañamos, quizás funciona, no lo sé, no estuve 20 años con alguien, no lo sé. Ahora, con el amigo de mi hijo no", explicó.

"La tercera persona, ¿hombre o mujer?", le preguntó entonces Andrea Campbell confundiendo a la rubia que contestó: “Hasta ahora hombre. ¿De quién, del otro o mío?".

"No sé, es un poliamor virtual que te estás imaginando, ¿qué te imaginás? Tu pareja con otra, a vos eventualmente con otro? En la virtualidad", repreguntó Campbell.

"No sé, como nunca llegué a ese punto no lo sé, quiero creer que con otra mujer el otro, sino ya está cambiando de sexualidad", sumó Nicole. g>"El permitido para vos, vos sos como muy alemanota", retrucó Campbell.

"No, si el otro tiene un permitido yo también", aseguró Nicole.