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La letal actitud de las hijas de Nicole Neumann en el cumpleaños de Mica Viciconte: qué pasó con Indiana Cubero

Mica Viciconte cumplió 37 años y lo disfrutó junto a Fabián Cubero y su hijo Luca en el sur. Pero las hijas de Nicole Neumann sorprendieron con su actitud.

4 may 2026, 13:09
La letal actitud de las hijas de Nicole Neumann en el cumpleaños de Mica Viciconte: qué pasó con Indiana Cubero
La letal actitud de las hijas de Nicole Neumann en el cumpleaños de Mica Viciconte: qué pasó con Indiana Cubero

La letal actitud de las hijas de Nicole Neumann en el cumpleaños de Mica Viciconte: qué pasó con Indiana Cubero

Después de varios días cargados de repercusiones, Mica Viciconte celebró su cumpleaños este domingo 3 de mayo. La influencer alcanzó sus 37 años en una jornada marcada por el clima íntimo y familiar, acompañada por su pareja, Fabián Cubero, y su hijo Luca. Sin embargo, desde el inicio hubo un detalle que llamó la atención: cuál es hoy el vínculo con las hijas de su pareja y Nicole Neumann.

Días atrás, Allegra Cubero celebró su fiesta de 15 años en medio de una previa cargada de versiones cruzadas. Se habló de cierta tensión entre la adolescente, sus hermanas y Viciconte, aunque durante el festejo las imágenes mostraron un clima completamente distinto, con todos compartiendo de manera armoniosa, lo que echó por tierra los rumores de conflicto.

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Este fin de semana apareció una nueva situación que volvió a poner el foco en la dinámica familiar. Viciconte decidió pasar su cumpleaños lejos de Buenos Aires y, desde las primeras horas, compartió postales de su escapada a Villa La Angostura. Junto a Cubero y su hijo, se mostró relajada en un hotel, disfrutando de unos días de descanso en un entorno natural.

Lo que no se vio en esas imágenes fue la presencia de las hijas de Nicole. Ninguna de ellas apareció en las fotos del festejo, lo que generó nuevas especulaciones. Aun así, hubo gestos que no pasaron desapercibidos: la panelista compartió en sus redes distintos saludos de cumpleaños, entre los que se destacaron los de Allegra y Sienna Cubero, quienes le dedicaron mensajes afectuosos.

“Cumple @micaviciconte, te quiero”, escribió Allegra, mientras que Sienna sumó: “Feliz cumple @micaviciconte espero que la pases muy lindo, te quiero mucho”. En cambio, quien no se manifestó públicamente fue Indiana Cubero, lo que volvió a despertar interrogantes.

Este detalle resulta llamativo porque, aunque desde el entorno familiar se encargaron de desmentir cualquier tipo de conflicto, hace semanas circulan versiones sobre una supuesta distancia entre Indiana y Viciconte. Incluso, algunos rumores indican que ese habría sido uno de los motivos por los que la adolescente decidió regresar a vivir con su madre. Por ahora, no hay confirmaciones y el tema sigue envuelto en especulaciones.

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¿Qué pasó entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su salsa?

El conflicto entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su salsa (Telefe) escaló fuerte desde la llegada de “la Griega” al programa. Según trascendió, la incorporación de Xipolitakis rompió la dinámica que ya estaba consolidada en el ciclo, generando una tensión inmediata que nunca logró encauzarse. Con el correr de las semanas, la relación entre ambas se volvió prácticamente inexistente, al punto de que distintos periodistas aseguraron que entre ellas hay “frío absoluto” y que ni siquiera interactúan fuera de lo estrictamente laboral.

La interna llegó a tal nivel que la producción tuvo que intervenir con reuniones para intentar bajar el conflicto, aunque sin demasiado éxito. Incluso salieron a la luz gestos que alimentaron la polémica, como fotos del equipo en redes donde Xipolitakis habría dejado afuera a Viciconte o actitudes vinculadas a disputas por espacios dentro del programa. Todo esto terminó de confirmar que la relación está completamente quebrada y que, más que compañeras, conviven en un clima tenso que ya se volvió uno de los temas más comentados alrededor del ciclo.

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