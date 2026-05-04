La letal actitud de las hijas de Nicole Neumann en el cumpleaños de Mica Viciconte: qué pasó con Indiana Cubero

“Cumple @micaviciconte, te quiero”, escribió Allegra, mientras que Sienna sumó: “Feliz cumple @micaviciconte espero que la pases muy lindo, te quiero mucho”. En cambio, quien no se manifestó públicamente fue Indiana Cubero, lo que volvió a despertar interrogantes.

Este detalle resulta llamativo porque, aunque desde el entorno familiar se encargaron de desmentir cualquier tipo de conflicto, hace semanas circulan versiones sobre una supuesta distancia entre Indiana y Viciconte. Incluso, algunos rumores indican que ese habría sido uno de los motivos por los que la adolescente decidió regresar a vivir con su madre. Por ahora, no hay confirmaciones y el tema sigue envuelto en especulaciones.

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¿Qué pasó entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su salsa?

El conflicto entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su salsa (Telefe) escaló fuerte desde la llegada de “la Griega” al programa. Según trascendió, la incorporación de Xipolitakis rompió la dinámica que ya estaba consolidada en el ciclo, generando una tensión inmediata que nunca logró encauzarse. Con el correr de las semanas, la relación entre ambas se volvió prácticamente inexistente, al punto de que distintos periodistas aseguraron que entre ellas hay “frío absoluto” y que ni siquiera interactúan fuera de lo estrictamente laboral.

La interna llegó a tal nivel que la producción tuvo que intervenir con reuniones para intentar bajar el conflicto, aunque sin demasiado éxito. Incluso salieron a la luz gestos que alimentaron la polémica, como fotos del equipo en redes donde Xipolitakis habría dejado afuera a Viciconte o actitudes vinculadas a disputas por espacios dentro del programa. Todo esto terminó de confirmar que la relación está completamente quebrada y que, más que compañeras, conviven en un clima tenso que ya se volvió uno de los temas más comentados alrededor del ciclo.