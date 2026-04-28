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La polémica comparación entre las dos fiestas de Nicole Neumann y Fabián Cubero a su hija Allegra

En Lape Club Social Informativo se analizó los pormenores de lo que fue las dos fiestas de 15 que tuvo Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

28 abr 2026, 15:30
La polémica comparación entre las dos fiestas de Nicole Neumann y Fabián Cubero a su hija Allegra
La polémica comparación entre las dos fiestas de Nicole Neumann y Fabián Cubero a su hija Allegra

La polémica comparación entre las dos fiestas de Nicole Neumann y Fabián Cubero a su hija Allegra

Allegra Cubero tuvo el viernes 24 de abril la fiesta de 15 años con su padre Fabián Cubero y Mica Viciconte tras la polémica que se generó con Nicole Neumann, quien semanas antes decidió celebrar con su hija y su familia en un festejo aparte, lo que motivó una enorme polémica en torno al evento.

Lejos de todo lo que se habló en la previa al cumpleaños de 15, Allegra vivió dos noches inolvidables acompañada de su familia y afectos más cercanos. Ambos festejos tuvieron un único punto de coincidencia en la previa y fue que los vestidos que lució la joven estuvieron a cargo del diseñador Laurencio Adot.

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El fuerte video de Allegra llorando en su fiesta de 15 por su papá Fabián Cubero

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En el programa Lape Club Social Informativo (América tv), Paula Varela analizó en profundidad ambos festejos y comparó algunos puntos de lo que fue la celebración por duplicado de la adolescente ante la gran expectativa que causó la celebración. "Quilombo nacional", adelantaba la periodista.

"Laurencio Adot hizo los vestidos y la madre estuvo presente subiendo el video con esa foto. Vamos a comparar ahora cómo era el vestido de un 15 y de otro 15. ¿Qué vestidos les gustó más?", agregó la panelista en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe al mostrar en la pantalla del estudio algunas imágenes subidas por los protagonistas a las redes: Nicole, Allegra, Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Y luego analizó los detalles en la torta de ambos cumpleaños y remarcó: "Nos vamos a la torta: una iba para arriba con números romanos y la otra iba para el costado. Está de moda la torta larga, no sé por qué. La fiesta tendria que haber sido una pero no importa, fueron dos".

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El firme respaldo de Allegra a Mica Viciconte tras la fiesta de 15 junto a Fabián Cubero

Tras la celebración de Allegra con su papá Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte, llegó el momento de las fotos en redes sociales y los agradecimientos a la gran cantidad de marcas que formaron parte del evento con las colaboraciones.

La ex participante del programa Combate compartió sus sensasiones de lo que fue la fiesta y además de mencionar a todos los que colaboraron dejó una emotiva reflexión.

"Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés", indicó la panelista de Ariel en su salsa (Telefe).

Entre los miles de comentarios, se destacó el de la propia Allegra Cubero, quien dejó un firme mensaje de apoyo para la familia: "Los amo", expresó ante su posteo con varias fotos de su fiesta.

Y luego agregó en otro comentario emocionada aún por cómo salió todo de manera espectacular: "Fiestón", comentó con total felicidad por el momento inolvidable que recordará para siempre.

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