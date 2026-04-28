La polémica comparación entre las dos fiestas de Nicole Neumann y Fabián Cubero a su hija Allegra

Y luego analizó los detalles en la torta de ambos cumpleaños y remarcó: "Nos vamos a la torta: una iba para arriba con números romanos y la otra iba para el costado. Está de moda la torta larga, no sé por qué. La fiesta tendria que haber sido una pero no importa, fueron dos".

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El firme respaldo de Allegra a Mica Viciconte tras la fiesta de 15 junto a Fabián Cubero

Tras la celebración de Allegra con su papá Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte, llegó el momento de las fotos en redes sociales y los agradecimientos a la gran cantidad de marcas que formaron parte del evento con las colaboraciones.

La ex participante del programa Combate compartió sus sensasiones de lo que fue la fiesta y además de mencionar a todos los que colaboraron dejó una emotiva reflexión.

"Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés", indicó la panelista de Ariel en su salsa (Telefe).

Entre los miles de comentarios, se destacó el de la propia Allegra Cubero, quien dejó un firme mensaje de apoyo para la familia: "Los amo", expresó ante su posteo con varias fotos de su fiesta.

Y luego agregó en otro comentario emocionada aún por cómo salió todo de manera espectacular: "Fiestón", comentó con total felicidad por el momento inolvidable que recordará para siempre.