Oscar Martínez sobre el presente y futuro de la Argentina: "Después de las PASO abandoné toda esperanza"

Oscar Martínez

Oscar Martínez tuvo una fuerte crítica al Gobierno de Alberto Fernández en charla con el ciclo "Confesiones", Radio Mitre.

“No me gusta que me digan cómo tengo que pensar. Es la mejor manera para poder tener la mayor libertad posible. Estamos viviendo en nuestro país un proceso de degradación de la calidad institucional que uno se pregunta hasta dónde va a llegar", indicó el actor.

Y reflexionó en charla con Cristina Pérez: "Qué nos pasa para que sea tan impune el avasallamiento. Llevado a cabo por un presidente que hasta hace poco tiempo decía todo lo contrario”.

Alberto Fernández, presente en al acto a través del sistema de videoconferencia (Foto: captura de TV).

Sobre la gestión del presidente Alberto Fernández puntualizó: “Yo no esperaba otra cosa, pero esperaba un estilo más refinado, menos grotesco. Hay una parte de la sociedad que no está dormida, pero yo después de las PASO abandoné toda esperanza en este país. Me resultaba inexplicable que la gente elija otra vez esto”.

Y cerró: “Hay gente que está pensando en irse del país. Estoy en contra de toda clase de pensamiento hegemónico o pensamiento único. La mafia y la corrupción son la verdadera pandemia de la Argentina”.