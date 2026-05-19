En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Economía

Javier Milei vuelve a exponer sobre economía y empleo en un evento en el MALBA

El Presidente participará de una exposición en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde analizará el rumbo económico, el mercado laboral y el potencial productivo del país.

Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei vuelve a exponer sobre economía y empleo en un evento en el MALBA

Javier Milei vuelve a exponer sobre economía y empleo en un evento en el MALBA

El presidente Javier Milei encabezará este martes una nueva exposición pública centrada en la economía, el empleo y las perspectivas de crecimiento de la Argentina.

Leé también Javier Milei respaldó a Paz Pereira tras la ayuda humanitaria: "Argentina acompaña al pueblo boliviano"
Milei envió ayuda humanitaria a Bolivia y respaldó a Paz Pereira en medio de la crisis. (Foto: archivo) 

La actividad se desarrollará en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), ubicado sobre la Avenida Figueroa Alcorta al 3400, en el marco de la jornada “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”.

El mandatario será uno de los principales oradores del encuentro, organizado junto a la Bolsa de Valores, en una actividad de carácter cerrado y orientada a empresarios, especialistas y referentes del sector económico.

milei presidente

Durante su presentación, Milei realizará un repaso de las principales medidas económicas implementadas desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023 y expondrá su visión sobre el funcionamiento del mercado laboral, las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y las proyecciones de crecimiento para distintos sectores estratégicos.

Según trascendió, en esta oportunidad Milei no estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El foco del discurso estará puesto en defender el rumbo económico del Gobierno y en plantear las expectativas oficiales sobre empleo, inversiones y desarrollo productivo hacia 2026.

Milei dio clases de "macroeconomía avanzada" ante alumnos de una universidad privada

milei

La exposición en el MALBA será la segunda actividad pública de este tipo que realiza el jefe de Estado en la semana. El lunes había brindado una clase magistral ante estudiantes y académicos en la Universidad de San Andrés.

Milei llegó a las 9:30 a la sede de la Universidad de San Andrés acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el rector de la universidad, Lucas Grosman. Aunque en un principio se había anticipado la presencia del jefe de Gabinete, en este caso Manuel Adorni no asistió a la clase junto al Presidente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei
Notas relacionadas
Milei salió a defender a Espert y apuntó contra los periodistas y quienes lo vincularon con el narcotráfico
Milei dio clases de "macroeconomía avanzada" ante alumnos de una universidad privada
El Gobierno volvió a tener superávit financiero en abril: cuál fue el mensaje de Milei y Caputo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar