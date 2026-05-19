Javier Milei vuelve a exponer sobre economía y empleo en un evento en el MALBA

Durante su presentación, Milei realizará un repaso de las principales medidas económicas implementadas desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023 y expondrá su visión sobre el funcionamiento del mercado laboral, las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y las proyecciones de crecimiento para distintos sectores estratégicos.

Según trascendió, en esta oportunidad Milei no estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El foco del discurso estará puesto en defender el rumbo económico del Gobierno y en plantear las expectativas oficiales sobre empleo, inversiones y desarrollo productivo hacia 2026.

Milei dio clases de "macroeconomía avanzada" ante alumnos de una universidad privada

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La exposición en el MALBA será la segunda actividad pública de este tipo que realiza el jefe de Estado en la semana. El lunes había brindado una clase magistral ante estudiantes y académicos en la Universidad de San Andrés.

Milei llegó a las 9:30 a la sede de la Universidad de San Andrés acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el rector de la universidad, Lucas Grosman. Aunque en un principio se había anticipado la presencia del jefe de Gabinete, en este caso Manuel Adorni no asistió a la clase junto al Presidente.