Wanda Nara sorprendió en los Martín Fierro llevando una filmadora y dejó mudo a Iván de Pineda al revelar qué grabó

Lejos de esquivar la consulta, Wanda Nara explicó inmediatamente cuál era la razón por la que había decidido grabar distintos momentos de la ceremonia. “Estoy haciendo el backstage”, respondió con naturalidad, dejando en claro que buscaba registrar imágenes exclusivas e íntimas de la gran noche de la televisión argentina.

Además, la mediática remarcó el vínculo especial que siente con el canal y manifestó toda su emoción por formar parte del evento. “Telefe es mi familia”, expresó feliz, antes de agregar: “Me quiero llevar el recuerdo personal conmigo”.

Las declaraciones despertaron todavía más curiosidad en Iván de Pineda y la China Ansa, quienes quisieron saber qué tipo de situaciones había grabado hasta ese momento con su cámara personal. Pero fiel a su estilo frontal y descontracturado, Wanda evitó dar demasiados detalles y respondió entre risas que el contenido registrado era “muy íntimo”.

Acto seguido, redobló la apuesta con una confesión inesperada que sorprendió a todos en plena transmisión: “Fui al baño y llevé la camarita”, lanzó divertida la ex de Maxi López y Mauro Icardi.

Para esta edición de los Martín Fierro, Wanda Nara eligió asistir acompañada por su madre, Nora Colosimo, y también por sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, con quienes compartió una de las noches más importantes de la televisión argentina.

Wanda Nara con Francesca e Isabella MF2026

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Cuál fue la conmovedora actitud de Wanda Nara al ganar como Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro

Sin duda, una de las protagonistas de la noche de los Premios Martín Fierro fue Wanda Nara, quien vivió una noche cargada de emoción al quedarse con el premio a Mejor Conductora y festejar además el reconocimiento de MasterChef Celebrity (Telefe) como Mejor Reality, uno de los formatos más exitosos de la temporada y del que ella estuvo al frente.

La competencia en la categoría era una de las más fuertes de la ceremonia, ya que compartía nominación con figuras de amplia trayectoria en la televisión argentina como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa. Aun así, el nombre que terminó llevándose todas las miradas fue el de Wanda, que al escuchar el anuncio no logró ocultar su conmoción y rompió en llanto delante de todos los invitados presentes en el salón.

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Durante toda la gala, la empresaria y conductora estuvo acompañada por parte de su entorno más cercano. En su mesa se encontraban su mamá, Nora Colosimo, y sus hijas, Francesca e Isabella, quienes vivieron cada momento con muchísima emoción y reaccionaron de inmediato abrazándola apenas se confirmó su triunfo en la premiación.