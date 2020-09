Polémico posteo de Guillermina Valdés: se vistió con ropa "reciclable" y despertó críticas

Guillermina Valdés

Guillermina Valdés quiso compartir con sus seguidores su talento para el reciclaje de ropa.

Fue a través de un posteo en sus historias de Instagram donde comentó: "Me encanta reciclar... Hace meses que no me compro ropa, y eso se siente muy bien...".

No obstante, cada prenda tiene un indicador del tiempo de uso y ninguna superan los cuatro años de antigüedad.

Guillermina Valdés

Este posteo levantó varias críticas en las redes sociales. Muchos cuestionaron con ironía la reflexión de la mujer de Marcelo Tinelli.

Cabe recordar que la modelo y el conductor se reconciliaron hace unas semanas tras distanciarse un breve tiempo.

Video: Buenos Días América.