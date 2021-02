Rial sobre el festejo de su hija More: "Repudio las fiestas clandestinas; pido perdón y me siento avergonzado"

Jorge Rial

More Rial está instalada en Córdoba y anoche festejó su cumple de 22 años con una fiesta en un country.

Del evento participaron amigos y varios famosos. En distintas publicaciones hechas en Instagram se pudo ver a actores como Fredy Villarreal haciendo de DJ y Rodrigo Noya bailando.

La celebración tuvo lugar en un country ubicado en uno de los ingresos a Villa Carlos Paz. Además de música, comida y baile, la noche también contó con la participación de una banda musical amiga de More y brindó un pequeño show en vivo.

Jorge Rial

LEÉ TAMBIÉN: Romina Pereiro tiene Coronavirus y Jorge Rial se encuentra aislado

También una de las presencias destacadas de la noche fue la de Facundo Ambrosioni, su ex novio y padre de su hijo Benicio.

Pero a raíz de las imágenes que se conocieron a través de las redes sociales, se pudo observar que no se respetaron los protocolos de cuidado por la pandemia de coronavirus. A varios se los vio sin barbijo y sin respetar la distancia social. Esto terminó provocando una polémica.

Por tal motivo, Jorge Rial manifestó su molestia por el festejo del cumple de su hija More y señaló desde Twitter: "Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado".