Ricardo Darín apoyó a sus colegas y aseguró que la situación es preocupante: “Para nosotros nuestra actividad es esencial”

Ricarod Darín

Hace uno días, Ricardo Darín había señalado que no consideraba "un servicio esencial" su actividad, la actuación. Pero ahora, con el paso del tiempo, entendió la necesidad de sus colegas de trabajar para poder percibir dinero y cambió de opinión.

"Si nos retrotraemos cinco meses atrás cuando suponíamos a la cuarentena en un tiempo más acotado, me pareció que si tenía que recortarse a las personas responsables de cuidarnos en la salud o las fuerzas de seguridad, nuestra actividad podía no catalogarse como esencial”, dijo ante el actor ante su anterior pensamiento al ciclo radial “La conversación” (AM 1110).

"Eso no significa que hoy, cinco meses después la situación de nuestra actividad, que lamentable y tristemente sea la última en llegar a reactivarse. Lo que considero que pone la situación en rojo total. Eso lo dije y lo sostengo. Para nosotros es esencial, pero estamos hablando de una comunidad, no del colectivo del espectáculo", indicó actualizando su idea.

Sobre la carta que presentaron actores y actrices al gobierno en la que piden, entre algunas cosas, una compensación salarial urgente, Ricardo afirmó: “Hay cuatro o cinco puntos de lo que enuncian que están bien, que me parecen muy razonables. Pero hay dos o tres que me parecen más difíciles de ejecutar. Pero por otra parte me parecía que tenía que estar con mis compañeros y firmar”.

“Si la situación continúa de esta manera creo que está bien que trabajemos en obras por streaming”, dijo y añadió: "Lo que es innegable es que es difícil de suplir el hecho del teatro con la audiencia bajo el mismo techo y con el elenco que representa la obra, eso no tiene reemplazo, pero eso no quita que alguien que está lejos pueda a la vez ver la obra por streaming”.

​“Lo que va a pasar es que va a pasar mucho tiempo para que la gente recupere la confianza antes de volver a sentarse en una sala a mirar una obra”, aseguró.

Sobre su situación personal añadió: "Por supuesto uno se ve restringido en los movimientos y las libertades, pero aguanto como mucha gente porque no tengo ninguna queja sabiendo que hay personas en la misma situación que yo necesitando salir a buscar el sustento para su familia".