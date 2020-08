Juana Viale reveló que le gustaría preguntar a Alberto Fernández: "Porque dice una cosa y después se desdice"

Juana Viale

Juana Viale se convirtió en una de las protagonistas de la cuarentena al reemplazar hace más de 5 meses a su abuela, Mirtha Legrand, en su clásico programa de El Trece. Entonces, la actriz comenzó a mostrar su forma de pensar y ver las cosas en el ciclo y generó mucha repercusión.

En una entrevista en "Verdad/Consecuencia", el ciclo de TN, Juana mostró admiración por el presidente Alberto Fernández, pero también lo criticó: "como una dualidad", dijo y añadió: "Le creo mucho pero después veo todos los archivos y son dos personas distintas".

“A veces parece más un vocero que la persona que toma decisiones”, sostuvo sobre el mandatario y agregó: "Quiero hablar con él desde un lugar más humano, por qué dice una cosa y después se puede desdecir. Uno puede aceptar los errores, pero apuntalar contra una persona y después ser... lo digo por Cristina y por la reforma judicial".

"Cuando veo un presidente, no me importa la bandera, apelo a que se presida para todos, no para algunos. Y siento que a veces es para algunos. Siento eso ahora", explicó.

"Es verdad que hay una parte de la sociedad, que son los más vulnerables, para los que el Estado está muy presente. Hay subsidios, para los damnificados de víctimas de COVID, el IFE, para que se vayan a internar a Tecnópolis. Pero siento que la clase media está desnuda, está a la deriva", indicó.

"Pero ves que se liberan presos, la inseguridad, y eso me angustia. La clase media está muy castigada, sea por los impuestos, los quieren laburar y no pueden... la cantidad de locales que cerraron y no van a volver a abrir", reflexionó.

"Los argentinos nos hemos comportado muy bien, somos un pueblo muy pasional, muy irreverente, y en esta cuarentena hemos acatado mucho lo que nos han dicho. Pero el mundo no se puede seguir deteniendo, hay que pensar en protocolos para poder ejercer la libertad de trabajo, de opinión, las artes. No se puede seguir así. ¿Dónde están los protocolos? Somos el país con la cuarentena más larga del mundo", se preguntó.

"A veces me choca decir algo y que me tilden de golpista, un montón de cosas que jamás. Yo lo único que quiero es una Argentina donde podamos vivir todos unidos", anhelo.

Sobre el ex presidente Mauricio Macri, lo definió como "un presidente que tuvo una gran oportunidad y no sé si la supo aprovechar", al tiempo que le cuestionó que haya viajado a París y esté disfrutando de unas vacaciones en la Costa azul en este contexto.

También hubo tiempo para hablar de Cristina Fernández, sólo dijo: "Es una gran oradora, sabe hablar muy bien. No puedo decir todo lo que pienso".