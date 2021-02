Romina Pereiro con COVID: "El resto de mi familia no tiene síntomas"

Romina Pereiro

Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial, dio positivo para Coronavirus, informó este martes la revista Caras.

Por lo tanto, Jorge se encuentra aislado. Según se supo, en el día de ayer, la nutricionista se comenzó a sentir mal, por lo tanto se sometió a un hisopado, el cual dio positivo.

Cabe destacar que el ex conductor de "Intrusos" es persona de riesgo dado que tiene afecciones cardíacas. En 2010 tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una insuficiencia y le colocaron un Stent. El año pasado una nueva alarma se encendió en el entorno de su familia tras una descompensación que sufrió.

La última aparición Rial fue el pasado miércoles cuando se despidió del ciclo de espectáculo, para entablar un nuevo proyecto en la pantalla de América

Romina forma parte del programa "Mañanas Públicas" que conducen Mariela Fernández y Gabriel Corrado.

Allí se difundió un video de Romina contando su cuadro: "Lamento no poder estar en el piso, como algunos de ustedes ya saben, soy COVID positivo, me enteré porque mi hija me hizo oler un perfume, de casualidad, el fin de semana, noté que no tenía olfato. Me aislé en un habitación, me hisoparon y me confirmaron que soy positivo. No tenía ningún síntoma hasta ese el momento que sospeché del COVID. Estoy bien, es día a día, uno trata de ser cuidadoso y respetuoso, por ahora estoy bien, cansancio, debilidad y dolor muscular, la voy llevando".

Y agregó: "El resto de la familia está perfecta por el momento sin síntomas. Ellos en casa están aislados unos días. Me miman un montón, mis hijas se asoman, me saluda, Jorge (Rial) lo mismo. No tengo idea de cómo me contagié, soy muy cuidadosa, supermercado por internet, barbijo, solo salí para ir a trabajar. Es algo que puede pasar y sabemos que la combinación del home office y la presencialidad más allá de los cuidados es una posibilidad. Acá estamos cuidándonos".