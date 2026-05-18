La llamativa estadística de Belgrano que enciende las alarmas antes de la gran final contra River

El dato más preocupante pasa por su principal carta de área: Lucas Passerini, el goleador referente del equipo, no marcó ningún gol en el torneo. Para compensar este escenario, quienes debieron dar la cara en los metros finales fueron el juvenil Lautaro Gutiérrez y Nicolás "Uvita" Fernández, aunque apenas anotaron dos tantos cada uno en lo que va de la competencia oficial.

Quiénes son los goleadores de Belgrano que compensaron la falta de efectividad en ataque

Ante la llamativa falta de eficacia de los centrodelanteros, el mediocampo del conjunto cordobés se hizo cargo por completo del poderío goleador. La tabla interna de artilleros la lidera Lucas Zelarayán, quien se consolidó como el máximo goleador del equipo con cuatro gritos a lo largo del certamen.

La estructura de volantes ofensivos demostró una versatilidad notable para pisar el área rival y llegar al gol desde distintas posiciones. A la producción del "Chino" se sumaron los valiosos aportes de Francisco González Metilli con tres tantos y Franco Vázquez con dos. La lista de anotadores de la mitad de la cancha se completa con una conquista para Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Julián Mavilla y Ramiro Tulián, respectivamente.

En limpio, los volantes de Belgrano convirtieron trece goles en el torneo, una cifra que representa casi tres veces más que la producción total obtenida por los delanteros del plantel.

¿Le alcanzará a Belgrano esta estructura estadística para vencer a River?

Aunque la sequía de los hombres de punta genera debate entre los analistas, esta realidad no le ha quitado una pizca de eficacia competitiva al esquema de la "B". Para contrarrestar la falta de punch de sus atacantes, Belgrano se apoyó en la enorme calidad de sus mediocampistas y en una estructura defensiva sólida que le brindó el equilibrio necesario para dejar en el camino a rivales de peso y competir al máximo nivel en todas las instancias de eliminación directa.

El Pirata ha demostrado que no necesitó del brillo o de las rachas positivas de sus delanteros centro para transformarse en uno de los dos mejores equipos del país. Ahora, en un Mario Alberto Kempes que promete ser una caldera, el gran interrogante táctico de la provincia es si esta sólida distribución de juego y goles en la mitad de la cancha bastará para dar el golpe más grande de su historia institucional frente al Millonario.