En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Belgrano
River
FÚTBOL

La llamativa estadística de Belgrano que enciende las alarmas antes de la gran final contra River

Belgrano hizo historia al meterse en la definición del Torneo Apertura 2026, donde se medirá ante River en el Mario Alberto Kempes. Sin embargo, un análisis detallado de sus números revela una estadística que preocupa.

Banner Seguinos en google DESK
La llamativa estadística de Belgrano que enciende las alarmas antes de la gran final contra River

El fútbol cordobés vive una revolución absoluta. Tras un dramático desenlace en La Paternal, donde empató 1-1 en el tiempo reglamentario y se impuso por 4-3 en los penales ante Argentinos Juniors, Belgrano se clasificó a la primera final de su historia en Primera División en 121 años de vida. El histórico compromiso frente a River Plate tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, configurando el partido más cargado de historia que recuerde el fútbol argentino en mucho tiempo.

Leé también River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivo
River y Belgrano jugRiver y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivoarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivo
image

Sin embargo, detrás del festejo legítimo y de la mística que envuelve al equipo, el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski mira de reojo una particularidad estadística de cara al duelo decisivo: los delanteros de Belgrano han convertido muy poco en el certamen y la producción ofensiva recayó casi en su totalidad sobre los hombros de los mediocampistas.

Cuántos goles hicieron los delanteros de Belgrano en el Torneo Apertura

Los números de la línea ofensiva del Celeste cuentan una historia de sequía que llama poderosamente la atención para un equipo finalista. En total, los atacantes del Pirata aportaron apenas cuatro goles en todo el desarrollo del campeonato doméstico.

El dato más preocupante pasa por su principal carta de área: Lucas Passerini, el goleador referente del equipo, no marcó ningún gol en el torneo. Para compensar este escenario, quienes debieron dar la cara en los metros finales fueron el juvenil Lautaro Gutiérrez y Nicolás "Uvita" Fernández, aunque apenas anotaron dos tantos cada uno en lo que va de la competencia oficial.

Quiénes son los goleadores de Belgrano que compensaron la falta de efectividad en ataque

Ante la llamativa falta de eficacia de los centrodelanteros, el mediocampo del conjunto cordobés se hizo cargo por completo del poderío goleador. La tabla interna de artilleros la lidera Lucas Zelarayán, quien se consolidó como el máximo goleador del equipo con cuatro gritos a lo largo del certamen.

La estructura de volantes ofensivos demostró una versatilidad notable para pisar el área rival y llegar al gol desde distintas posiciones. A la producción del "Chino" se sumaron los valiosos aportes de Francisco González Metilli con tres tantos y Franco Vázquez con dos. La lista de anotadores de la mitad de la cancha se completa con una conquista para Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Julián Mavilla y Ramiro Tulián, respectivamente.

En limpio, los volantes de Belgrano convirtieron trece goles en el torneo, una cifra que representa casi tres veces más que la producción total obtenida por los delanteros del plantel.

¿Le alcanzará a Belgrano esta estructura estadística para vencer a River?

Aunque la sequía de los hombres de punta genera debate entre los analistas, esta realidad no le ha quitado una pizca de eficacia competitiva al esquema de la "B". Para contrarrestar la falta de punch de sus atacantes, Belgrano se apoyó en la enorme calidad de sus mediocampistas y en una estructura defensiva sólida que le brindó el equilibrio necesario para dejar en el camino a rivales de peso y competir al máximo nivel en todas las instancias de eliminación directa.

El Pirata ha demostrado que no necesitó del brillo o de las rachas positivas de sus delanteros centro para transformarse en uno de los dos mejores equipos del país. Ahora, en un Mario Alberto Kempes que promete ser una caldera, el gran interrogante táctico de la provincia es si esta sólida distribución de juego y goles en la mitad de la cancha bastará para dar el golpe más grande de su historia institucional frente al Millonario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Belgrano River
Notas relacionadas
Mística celeste: la impactante coincidencia con el Potro Rodrigo que ilusiona a Belgrano para la final ante River
Alarma en River: las duras bajas que tendrá el "Chacho" Coudet para la gran final ante Belgrano
Desgarrador: el mensaje de Sebastián Driussi tras la lesión que lo deja afuera de la final entre River y Belgrano

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar