En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Manuel Adorni
Casa Rosada

Milei dio clases de "macroeconomía avanzada" ante alumnos de una universidad privada

El presidente se presentó en la Universidad de San Andrés acompañado por el ministro Federico Sturzenegger. Este martes, en tanto, disertará en otro coloquio.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei disertó sobre el modelo macroeconómico ante alumnos de la universidad San Andrés (Foto: Presidencia).

Javier Milei disertó sobre el modelo macroeconómico ante alumnos de la universidad San Andrés (Foto: Presidencia).

El presidente Javier Milei inició la semana con una agenda académica, dando una clase ante los alumnos de la materia "macroeconomía avanzada" de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés. En tanto, este martes brindará otra conferencia en la que defenderá la ley de reforma laboral, la política macroeconómica y los efectos del RIGI en la atracción de inversiones.

Leé también Milei salió a defender a Espert y apuntó contra los periodistas y quienes lo vincularon con el narcotráfico
Milei volvió a defender a José Luis Espert y cargó contra los periodistas

Milei llegó a las 9:30 a la sede de la Universidad de San Andrés acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el rector de la universidad, Lucas Grosman. Aunque en un principio se había anticipado la presencia del jefe de Gabinete, en este caso Manuel Adorni no asistió a la clase junto al Presidente. Según pudo saber A24.com, Adorni permaneció en su despacho de la Casa Rosada.

Milei continuará el martes su agenda de disertaciones sobre el modelo macroeconómico en otro coloquio en el que hablará a las 11:30 sobre la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país.

Estas actividades presidenciales se realizan una semana antes del Cabildo Abierto de la Libertad convocado por la secretaria de presidencia, Karina Milei, quien pretende llevar esta agenda política oficialista a la provincia de Buenos Aires. Ese evento se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo, a las 11, cuando se conmemore el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

A comienzos de este mes, el Presidente participó de la 29 Conferencia Anual del Instituto Milken, donde ofreció un discurso ante directores ejecutivos y empresarios pertenecientes a fondos de inversión en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con el fin de promover la atracción de capitales hacia la Argentina.

La clase "magistral" del presidente se produjo en medio del conflicto judicial por la ley de financiamiento universitario entre el Poder Ejecutivo Nacional y las universidades públicas nacionales que derivó en una masiva Marcha Federal Universitaria la semana pasada y ahora debe resolver la Corte Suprema de Justicia, sobre el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y la actualización salarial para docentes y no docentes estatales.

Noticia en desarrollo

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Manuel Adorni Universidad
Notas relacionadas
Javier Milei respaldó a Paz Pereira tras la ayuda humanitaria: "Argentina acompaña al pueblo boliviano"
Cuáles son las 10 leyes que el Gobierno busca enviar al Congreso antes del Mundial
Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en medio de la investigación judicial

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar