Milei dio clases de "macroeconomía avanzada" ante alumnos de una universidad privada

A comienzos de este mes, el Presidente participó de la 29 Conferencia Anual del Instituto Milken, donde ofreció un discurso ante directores ejecutivos y empresarios pertenecientes a fondos de inversión en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con el fin de promover la atracción de capitales hacia la Argentina.

La clase "magistral" del presidente se produjo en medio del conflicto judicial por la ley de financiamiento universitario entre el Poder Ejecutivo Nacional y las universidades públicas nacionales que derivó en una masiva Marcha Federal Universitaria la semana pasada y ahora debe resolver la Corte Suprema de Justicia, sobre el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y la actualización salarial para docentes y no docentes estatales.

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